Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (15-21 settembre 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 15 al 21 settembre 2025 partendo dai primi sei segni dello zodiaco tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri, il tutto tratto dal suo sito.

Oroscopo di Simon & The Stars: le previsioni fino al 21 settembre 2025

ARIETE: sentono un forte impulso verso il rinnovamento generale. C’è un nuovo ordine che bussa alla porta. Ci sono delle incrinature che andrebbero risolte. C’è Mercurio storto. Bisogna trovare un ritmo che funzioni nella vita della coppia. Oroscopo che trasuda di vissuto. Possono fare chiarezza in amore.

TORO: i nati sotto questo segno scalpitano, vogliono essere riconosciuti. Vorrebbero anche fare qualcosa di nuovo sul lavoro perché se no la monotonia rischia di ammorbarli. Periodo che offre una bella ripartenza. Occasioni da cogliere al volo. Luna nuova che è una preziosa alleata nella vita di coppia. Nel weekend le stelle illuminano le emozioni e il desiderio che provano verso la persona che amano.

GEMELLI: ottima l’energia che investono sul fronte del lavoro. Bene con questa Luna nuova. C’è un cambio di sede improvviso quindi spostamenti nell’aria. Mercurio, almeno, torna a favore. Dalla prossima settimana andrà meglio con il Sole dalla loro parte. C’è bisogno di stabilità. Il partner vuole andare a vivere con loro, quindi è bene avere le idee chiare.

Simon & The Stars e l’oroscopo settimanale per amore, lavoro e fortuna

CANCRO: settimana giusta per chiarire o proporre qualcosa di particolare. Un rapporto lavorativo può cambiare direzione all’improvviso con questa Luna nuova. C’è chi è pronto a firmare un contratto. I nuovi incontri sono favoriti anche grazie a Venere. Se vogliono vivere un grande amore allora devono farsi avanti senza paura e senza indugio.

LEONE: vogliono capire quanto valgono e per farlo devono mettersi in gioco soprattutto in ambito professionale. Attenzione solo a non scatenare inutili tensioni con il capo. C’è chi ha voglia di costruire qualcosa di solido e che duri anche in ambito sentimentale. Possono emergere dei discorsi legati alla gelosia.

VERGINE: punto e a capo questa Luna nuova che hanno per tutta la settimana. C’è al sensazione che qualcosa stia cambiando e che stia andando per il verso giusto. Qualcuno sul lavoro potrebbe chiedere troppo, quindi attenzione a non arrabbiarsi. Anche le questioni sentimentali tornano al centro. Va bene anche ammettere un bisogno o una fragilità, dice l’oroscopo della settimana.