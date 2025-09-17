Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (15-21 settembre 2025) per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà ai successivi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 15 al 21 settembre 2025 (tratto dal suo sito) per quel che concerne l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni fino al 21 settembre 2025

BILANCIA: vivono in uno spazio sospeso, forse dovuto ai pianeti e alle stelle. C’è chi deve rimettere mano a un certo progetto. Parte un po’ in salita la settimana. Tanti gli impegni e i pensieri che vorticano nella loro mente. Mercurio torna nel segno, buon futuro negli affari. Alcuni dovrebbero fare pulizia tra i contatti. Con il partner bisogna fare squadra.

SCORPIONE: nuova proposta, nuovo assetto sul lavoro. Alcuni compagni di viaggio potrebbero essere molto affidabili. Ci sono delle collaborazioni che si accendono. Interessanti momenti sul lavoro. È ancora tutto da costruire. Si apre nel fine settimana qualcosa di buono. Con il partner ci vuole chiarezza. Ottimo periodo per fare programmi per il futuro.

SAGITTARIO: chi è nato sotto questo segno ha un traguardo in mente. Per brillare in questo periodo bisogna avere pazienza a precisione. L’ambizione si rimette in moto. C’è chi vuole alzare l’asticella. L’amore? Non c’è più tempo per restare in bilico dato che la Luna nuova c’è e idem Venere.

CAPRICORNO: una proposta può spalancare una nuova porta. Qualcosa spinge nella direzione opposta, quindi bisogna fare attenzione e trovare una nuova soluzione. Da questa settimana torna favorevole Venere. Alcuni devono risolvere dei problemi nati dai fatidici ‘non detti’. Anche Saturno è tornato, bellissime le giornate del weekend.

ACQUARIO: c’è un’idea che non dà loro pace. Il lavoro li mette a dura prova, purtroppo. Alcuni potrebbero fidarsi di una certa proposta. Mercurio a favore da giovedì 18 settembre. La testa è più chiara. È la settimana del ritorno. Venere dal 19 non è più in opposizione. Qualche notizia inizia a muoversi nella giusta direzione, dice l’oroscopo della settimana.

PESCI: qualcosa rimane in sospeso per quel che riguarda il lavoro. Non gli vengono riconosciuti il giusto valore. Investimenti azzeccati. C’è un nuovo equilibrio. Weekend con Luna nuova e Venere dalla loro parte. Un minimo ostacolo potrebbe accendere delle vecchie paure.