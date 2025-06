Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (16-22 giugno 2025): le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 16 al 22 giugno 2025 (tratto dal suo sito) tenendo presente delle influenze planetarie che vanno appunto a incidere sull’amore, sul lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale fino al 22 giugno 2025: le previsioni di Simon & The Stars

ARIETE: bisogna attendere prima di agire anche perché Mercurio non è centrato. Devono cercare di tenere a bada la loro ansia crescente, che non è mai una brava consigliera. Ci vuole una nuova strategia finanziaria. Le intuizioni e i desideri non mancano. Non devono prendere troppi impegni e pensare un po’ di più all’amore.

TORO: sono pronti a fare un passo avanti perché hanno idee e contatti giusti. Troveranno presto un alleato su cui contare. Futuro roseo per gli affari. Alcuni sono in attesa di una risposta. Venere nel segno che riaccende il desiderio che si era un po’ spento nel corso dei mesi.

GEMELLI: settimana che richiede pazienza ai nati sotto questo segno zodiacale. Ci sono fin troppe idee e rischiano di cadere nella confusione. Alcuni vorrebbero cambiare direzione. Il consiglio dell’astrologo è quello di non mollare. Marte potrebbe scuotere gli animi e ci vorrà self-control in amore.

Simon & The Stars e l’oroscopo della settimana per gli altri segni

CANCRO: settimana che può segnare un punto di svolta con Mercurio nel segno. Venere rafforza i rapporti professionali e aiuta nei contratti e nella comunicazione in generale. Giove nel segno. C’è ancora qualche resistenza. Dolcezza che torna a circolare. Non c’è bisogno di cercare lontano, basta guardarsi attorno.

LEONE: c’è un gran fermento per gli affari, la sensazione è quella di stare sulla rampa di lancio per qualcosa di importante. C’è una proposta di collaborazione interessante. Ci vuole pazienza a stilare bene una strategia. Attenzione alle questioni economico-finanziarie. Settimana che premia chi sa dare forma ai sogni. Sentono finalmente un fuoco dentro che non vogliono estinguere, dice l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars.

VERGINE: Marte torna nel segno e si riattiva una spinta concreta per rimettere in moto gli affari. Si sentono di nuovo la terra sotti ai piedi. Arriva una proposta di lavoro molto interessante. Occhio a come gestiscono una questione professionale. Settimana che rimette al centro il cuore con una Venere in ottimo aspetto e Marte nel segno.