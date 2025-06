Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 16 al 22 giugno 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 16 al 22 giugno (tratto dal suo sito) tenendo conto dell’amore, della fortuna negli incontri e del lavoro.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni fino al 22 giugno

BILANCIA: c’è una spinta verso la realizzazione professionale anche perché Giove ridà la luce. Saturno è molto esigente, non tollera mezze misure. Non devono sovraccaricarsi di troppi impegni. In amore c’è bisogno di chiarezza. Possono emergere delle tensioni represse. Il lavoro sta creando delle distanze.

SCORPIONE: solo se mettono il doppio dell’impegno i rapporti professionali brilleranno. Venere in opposizione. Certe mediazioni iniziano a state strette. Una proposta che arriva da lontano non va sottovalutata. C’è il desiderio di rimettersi in forma anche con Giove e la quadratura di Marte.

SAGITTARIO: vorrebbero correre verso la meta, ma bisogna stare attenti. Marte chiede maggiore responsabilità. Non devono forzare i tempi. In amore hanno bisogno di fare chiarezza non tanto perché ci sono dei dubbi veri e propri. Non devono scaricare la frustrazione sul partner, dice l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars.

Simon & The Stars e le previsioni settimanali: l’oroscopo per amore e lavoro

CAPRICORNO: settimana che li spinge a rivedere il loro ruolo, anche a ripensare i piani sul lavoro. Ci sono dei segnali chiari sul fatto che qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione. Marte e Venere a favore, sono sostenuti da una grande forza creativa. C’è qualcosa in amore che sta cambiando in maniera radicale.

ACQUARIO: si stanno facendo il proverbiale mazzo per riorganizzare i ritmi sul lavoro. C’è chi temporeggia e non dà risposte chiare. Chi lavora ha dei carichi sulle spalle troppo pesanti. Venere in quadratura che non supporta le vie del cuore. C’è da organizzare il fine settimana.

PESCI: vorrebbero avere una bacchetta magica per fare soldi. Cielo supportato dal Sole, Giove e Mercurio. Devono superare un certo scarto interiore. Per quanto riguarda l’amore è arrivato il momento di sbloccare il freno a mano e buttarsi in una nuova storia senza paura.