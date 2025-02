Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 17 al 23 febbraio 2025 per quanto riguarda i primi sei segni dello zodiaco. Si deve sempre tener conto delle influenze stellari e dei pianeti che indicano la via e possono appunto influenzare l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: finalmente si scaldano i motori per qualcosa di nuovo e spumeggiante nella vita di coloro che sono nati sotto questo segno. C’è chi è in fase di sperimentazione e di progettazione da troppo tempo e ha voglia di uscire allo scoperto per mostrare ciò che hanno fatto bollire in pentola per tutti questi mesi. Sul piano lavorativo potrebbero non essere così ascoltati dai colleghi e dai capi, quindi meglio averci a che fare il meno possibile. Le idee migliori, però, col tempo verrano accettate. Meglio contare fino a dieci prima di aprire bocca. Con Venere c’è un’aura di seduzione davvero invidiabile.

TORO: dopo alcune settimane davvero faticose i nati sotto questo segno possono tornare a guardare avanti con più fiducia e ottimismo. Possono rimettersi in gioco, è ora, anche perché Sole e Mercurio sono a favore e potrebbero aiutare non poco. Soddisfatti di una sfida professionale. La giornata di oggi è risolutiva di una questione professionale. In amore e soprattutto in famiglia c’è una grande voglia di leggerezza e complicità.

GEMELLI: attenzione sul lavoro posta dall’influenza di Sole e Mercurio. Dovrebbero essere più flessibili di quanto non lo siano già così potrebbero far bella figura a lavoro e riceverne benefici in futuro. Urano sta scaldando i motori per farli andare a tutta birra a partire dal mese di luglio. C’è chi è pronto a fare un salto di qualità. In settimana sentiranno di aver trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavorativa. Confronti importanti attorno alle giornate di venerdì e sabato, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars svela l’oroscopo settimanale per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: i nati sotto questo segno stanno cercando di ristabilire un equilibrio sia sul lavoro sia nelle relazioni in special modo dopo alcune settimane faticose. Attenzione a Marte ancora in aspetto negativo quindi meglio aspettare e non affrettare certe situazioni. Si lavora a piccoli passi. Il successo è dietro l’angolo, ma devono lavoraci a fondo. In amore richiedono certezze. Meglio non alimentare tensioni inutili soprattutto nel fine settimana.

LEONE: ci sono delle dinamiche professionali da sistemare al più presto. Venere è a favore e anche Sole e Mercurio non è più in opposizione stando al suo oroscopo. Nuove intuizioni che possono cogliere con grande ottimismo verso il futuro. Ci sono trasformazioni e cambiamenti in corso oggi e giovedì. Finalmente l’amore riprende quota con una Venere che li renderà irresistibili.

VERGINE: finalmente si riparte alla grande per quanto riguarda la sfera professionale. Questo periodo andrebbe sfruttato per schiarirsi le idee. Non tutto può essere immediato perché il loro percorso professionale inizia appena a prendere forma. C’è anche chi sta valutando nuove opportunità. Giovedì giornata ad alto tasso polemico. Questo Mercurio in opposizione proprio non ci voleva in amore. Bisognerebbe ritrovare un certo equilibrio.