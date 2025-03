Proseguiamo con l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars, 17-23 marzo 2025, tratto dal suo sito ufficiale, per gli altri sei segni dello zodiaco: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bisogna sempre tener conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

Simon & The Stars e l’oroscopo della settimana per amore e lavoro

BILANCIA: far chiarezza spesso e mal volentieri è una fatica immane. In opposizione non hanno solo il Sole, ma anche Mercurio e Venere. I rapporti professionali meritano una revisione. Non c’è nulla di nuovo sotto il cielo. Possono promuovere iniziative legate alla sfera economica soprattutto a inizio settimana. C’è bisogno di ritrovare un equilibrio personale. I single sentono il bisogno di sentirsi innamorati.

SCORPIONE: sul piano lavorativo tornano ad avere una centralità che credevano di aver perso per sempre. Troveranno anche realizzazione nel mese di giugno. Punto a favore le giornate di inizio settimana. Ritrovano finalmente un po’ di leggerezza anche grazie al ritorno di Mercurio e Venere favorevoli. Alle coppie di fresca data viene richiesto di viversi il tutto con molta più disinvoltura.

SAGITTARIO: devono fare qualcosa per risollevare la loro situazione professionale anche perché c’è in ballo un progetto importante. C’è solo da portar pazienza. Chi vuole rifarsi sotto sul lavoro allora devono fare colloqui su colloqui. Buona carica di energia nelle giornate di giovedì e venerdì. L’amore è una scelta che andrebbe fatta ogni giorno, quindi meglio concentrarsi sul partner, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

CAPRICORNO: sono molto concentrati sulla carriera. Difficile trovare qualcuno all’altezza delle loro aspettative. Le giornate di inizio settimana aiutano a fare chiarezza. Non è il momento di rimpiangere, ma di costruire. In amore non bisogna avere alcun tipo di rimpianto. Importante costruire il futuro con ottimismo.

ACQUARIO: per i nati sotto questo segno è il momento di dimostrare quello che sono senza paura di essere giudicati. Fino a mercoledì potranno essere protagonisti di un colloqui. Hanno tutte le carte in regola per brillare. Giornate importanti quelle di giovedì e venerdì per le collaborazioni. Venere e Mercurio non li aiuterà di certo. Meglio non avere aspettative troppo alte.

PESCI: Giove torna a favore e infatti potrebbero riprendere in mano una vecchia iniziativa. Forse è il momento di ridiscutere certe condizioni. Devono tenersi aperti a ogni eventualità. Più in salita le giornate di giovedì e venerdì. Bisogna un attimo recuperare un po’ di energia psicofisica. Piccole frizioni a causa di Luna e Saturno. Le giornate che compongono il weekend saranno ottime.