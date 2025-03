Vediamo cosa succederà nel corso della settimana secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars, dal 17 al 23 marzo 2025, tratto dal suo sito ufficiale, partendo dai primi sei segni dello zodiaco. Qui di seguito le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 17 al 23 marzo 2025: le previsioni

ARIETE: Sole torna nel segno quindi riceveranno una spinta decisiva per portare avanti i loro progetti. La primavera li renderà protagonisti nel mondo degli affari. A inizio settimana meglio prestare attenzione a certe questioni di carattere economico. Non devono farsi trovare impreparati. Le cose migliorano anche in amore da giovedì.

TORO: le stelle sono dalla loro parte quindi tutto sul lavoro può andare a loro favore. La rotta delle iniziative va impostata con senso pratico e ingegno. Possono sentire il bisogno di rivedere una trattative a inizio settimana. Possono dedicare il prossimo weekend a loro stessi. Alcuni potrebbero sentire il bisogno di una pausa di riflessione. Cielo formidabile anche per le coppie più solide in assoluto.

GEMELLI: interessante e stimolante fase di crescita professionale. C’è chi deve fare un passo concreto in avanti e chi deve revisionare un progetto. Un accordo è da rivedere mentre Giove si apre a nuovi cicli interessanti. La sfera dei nuovi contatti è stimolata da Venere e Mercurio. Non mancano fascino e magnetismo. Nel rapporto amoroso c’è da stabilire una nuova serie di regole.

CANCRO: devono migliorarsi ed emanciparsi sul lavoro. C’è bisogno di rimboccarsi le maniche se si vuole alzare la posta in gioco. Remano contro Sole, Mercurio e Venere. Possono accogliere una nuova occasione anche professionale. Possono usare il mese di marzo per ristabilire una certa armonia. Importanti momenti di confronto nel fine settimana, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

LEONE: c’è l’occasione di una crescita professionale anche grazie a uno splendido Sole dalla sua parte. Le idee o intuizioni non devono essere prese sottogamba. C’è chi sta recuperando un sogno o un progetti di vita che aveva accantonato. A rallentatore l’inizio settimana, notizie importanti giovedì. Devono ricordarsi che l’amore deve essere importante nella vita.

VERGINE: c’è un grande bisogno di stabilizzare la situazione professionale. Mercurio e Venere purtroppo tornano in opposizione e infatti non troveranno subito una soluzione. Un chiarimento sarà necessario almeno a inizio settimana. Fase più introspettiva per i single.