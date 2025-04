Oroscopo settimanale Simon & The Stars: previsioni dal 21 al 27 aprile 2025

Cosa prevedono le stelle secondo l’Oroscopo settimanale di Simon & The Stars, per i giorni che vanno da lunedì 21 a domenica 27 aprile 2025? Il sito ufficiale del celebre astro blogger propone le previsioni per i 12 segni zodiacali in materia lavorativa, sentimentale e non solo, fornendo come sempre preziosi consigli; di seguito scopriamo l’oroscopo settimanale Simon & The Stars per la 2° metà dello Zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci.

BILANCIA: Settimana di riflessioni in vista di una trasformazione personale, dove lascerai andare ciò che non ti fa bene e senza più scendere a compromessi per te negativi. A lavoro vorresti maggiori riconoscimenti e gli altri pretendono tanto da te, saprai rimettere ordine nella mente e ritornare ad un progetto in sospeso; in amore le coppie affronteranno discorsi importanti, i single invece saranno attratti da persone mentalmente stimolanti.

SCORPIONE: Settimana importante per i legami interpersonali e per mettere in chiaro alcune cose, anche con verità scomode, attraverso chiarimenti o nuove consapevolezze. A lavoro vorrai emergere ma meglio evitare pressioni e inutili discussioni e competizioni che rischiano di farti perdere lucidità; in amore, invece, torna l’eros ma anche conferme per le coppie in vista di progetti futuri, possibili intriganti incontri per i single.

SAGITTARIO: Settimana di riorganizzazione, metterai ordine nella tua vita tra priorità e abitudini quotidiane evitando finalmente inutili sprechi di tempo ed energie. A lavoro c’è in cantiere un’idea allettante ed ambiziosa che ti rappresenta, ma non farti trascinare troppo dall’entusiasmo e valuta tutto con metodo e lucidità; in amore, le coppie prediligono emozioni semplici e vere mentre per i single è in arrivo una novità importante.

CAPRICORNO: Dopo aver messo spesso il cuore in pausa, le stelle questa settimana ti invitano a riaccendere l’entusiasmo, a vivere, a scegliere finalmente quelle emozioni che sembravano sopite. A lavoro sei alla ricerca di un equilibrio tra ciò che vorresti fare e ciò per cui ti senti obbligato; in amore le coppie tornano a vivere momenti spensierati, per chi è in crisi meglio risolvere subito le incomprensioni, i single potrebbero invece avere qualche sorpresa.

ACQUARIO: Verrai chiamato questa settimana a ripensare alle tue radici, a dove ti senti a casa e a cosa ti fa stare davvero bene, fortificando le relazioni nella vita di tutti i giorni. A lavoro settimana frenetica dove potresti andare incontro a cambiamenti all’ultimo, meglio sempre chiarire cosa ti va bene e cosa no; in amore possibili tensioni per le coppie a causa di questioni familiari irrisolte, per i single in cerca meglio prima ritrovare la giusta serenità.

PESCI: Le stelle ti invitano questa settimana a ridare voce ai tuoi pensieri, a parlare ed aprirti con gli altri per farti ascoltare e spiegare ciò che davvero vuoi. A lavoro dimostri maggior determinazione e concretezza e potresti veder finalmente valorizzate le tue idee, non farti però intimidire dagli altri; in amore siete magnetici, le coppie sognano progetti importanti e i single rinascono grazie a un incontro casuale o ad una recente conoscenza.