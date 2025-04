Oroscopo settimanale Simon & The Stars: previsioni dal 21 al 27 aprile 2025

Tornano puntuali le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Simon & The Stars, relative ai giorni che vanno da lunedì 21 a domenica 27 aprile 2025 e tratte come sempre dal suo sito ufficiale. Di seguito scopriamo nel dettaglio cosa prevedono le stelle, a livello sentimentale, professionale e personale, per i 6 segni della prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Simon & The Stars: bene Toro e Leone, riflessioni per Cancro

ARIETE: Vivrete una fase di riorganizzazione delle proprie priorità, in cui saprete anche dare maggior valore a voi stessi. A lavoro nutri il desiderio di volerti rilanciare, magari con un progetto ambizioso, ma non pretendere di riuscire a convincere tutti e metti al centro te stesso; in amore, invece, è necessaria chiarezza nei rapporti a metà mentre i single vivranno una fase decisamente positiva.

TORO: Settimana di rinascita, addio a ciò da cui ormai non ti senti più rappresentato e benvenuta alla nuova consapevolezza di te, della tua libertà e dei tuoi desideri. A lavoro è una fase di ridefinizione di idee e obiettivi, che al momento preferisci non condividere, ma arriveranno grandi novità; in amore possibili connessioni in amicizia possono rivelarsi sorprendenti, in una fase in cui preferisci solidità e sincerità alle apparenze.

GEMELLI: Una settimana di rigenerazione interiore, lontano da agitazioni e turbamenti, e di consapevolezza di ciò che è davvero importante nella vostra vita. A lavoro ti dimostri aperto con gli altri e molti ripongono alte aspettative su di te, in attesa di novità a fine maggio; in amore invece vuoi solo sentirti te stesso ed esprimere sinceramente i tuoi sentimenti, tra progetti futuri per le coppie e decisioni importanti per i single.

CANCRO: È tempo di riflettere sul presente in vista del futuro, sui progetti che sogni di portare avanti e sulle persone che realmente vuoi nella tua vita. A livello lavorativo sei un vulcano di idee e potrebbe arrivare un cambiamento, occhio però a non disperdere troppe energie; in amore, le coppie ritrovano complicità e sognano progetti per il futuro, mentre per i single è una fase intrigante con un potenziale incontro.

LEONE: Settimana da protagonista in cui dovrai decidere quali progetti portare avanti e quale posizione ricoprire nel mondo; alte aspettative a lavoro, desidererai ottenere un riconoscimento ma non andarci di fretta e non spingere troppo il piede sull’acceleratore. In amore Venere presto tornerà a favore e porterà a vari bilanci, non solo per le coppie più o meno fragili ma anche per i single, che si dimostrano affascinanti e pronti a nuovi incontri.

VERGINE: L’invito delle stelle questa settimana è di uscire dalla tua comfort zone, aprirti a cambiamenti di prospettiva e fare un salto importante. A lavoro farai valutazioni importanti soprattutto sul senso e l’importanza di ciò che fai e, presto, vedrai i frutti di ciò che hai coltivato; in amore, invece, le coppie rafforzeranno relazione e complicità e quelle fragili arriveranno a un bivio, mentre i single potrebbero vivere un’intensa attrazione.