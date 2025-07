Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 21 al 27 luglio 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 21 al 27 luglio 2025 tratto dal suo sito per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo Simon & The Stars: le previsioni della settimana

ARIETE: per far splendere un progetto basta solo l’intuizione giusta. Da una nuova notizia arriva invece lo sprint giusto per ripartire. Non tutto è in discesa e se lavorano in gruppo devono trovare un po’ più di equilibrio. Per le mezze misure non c’è più tempo. Proposta importante in arrivo. Un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di più.

Oroscopo Branko 23 luglio 2025, le previsioni su amore e lavoro/ Mercoledì critico per Ariete e Gemelli

TORO: maturano in silenzio alcune loro scelte. C’è chi può riorganizzare gli spazi per quanto riguarda il lavoro. Non devono trasformare ogni cambiamento in una battaglia estenuante. Quelle di giovedì e venerdì sono le giornate più tormentate. L’amore si muove più dentro che fuori. Nei gesti c’è maggior rassicurazione. Alcune questioni su proprietà per chi ha ancora una causa di separazione in corso.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 21-28 luglio 2025/ Bilancia si confronta, Scorpione schiarisce

GEMELLI: potrebbero rimandare di qualche giorno una richiesta azzardata. Luna può rimettere in moto gli affari, ma non bisogna strafare. Mercurio potrebbe essere un problema. Bisogna tenere i radar accesi per tutto ciò che accade intorno a loro. Hanno la testa piena di pensieri. Tensioni legati alla convivenza, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars svela l’oroscopo dal 21 al 27 luglio 2025: le previsioni

CANCRO: settimana che può rimettersi in contatto con il loro vero valore. Vorrebbero essere riconosciti dal punto di vista economico per quello che fanno giorno dopo giorno. Devono trovare il modo di gestire meglio le loro energie. L’amore chiede più coerenza. Non ci sono problemi di cuore, ma di fiducia. Non tutto si risolverà con una spiegazione chiara.

Oroscopo Branko 22 luglio 2025, le previsioni su amore e lavoro/ Pesci e Bilancia, vietato rimuginare!

LEONE: non sono mai banali i momenti in cui si rimettono al centro dell’attenzione. C’è chi rilancia un progetto personale. Le idee brillanti non mancano. Nuovi inizi con la Luna. Colpo di scena nel weekend. Venere favorevole che offre una voglia di mettersi di più in gioco.

VERGINE: se decidono di risolvere una questione allora con Marte nel segno potrebbero avere delle chance in più. Necessiterebbero di un po’ di silenzio in più per potersi ascoltare. Tensioni in ufficio a cui far fronte. Odore di rivoluzioni. Desiderano scrivere a qualcuno.