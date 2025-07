Ecco l’oroscopo settimanale Simon & The Stars (21-27 luglio 2025): le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 21 al 27 luglio 2025 (tratto dal suo sito). Ecco, quindi, le previsioni dello zodiaco per quanto riguarda la sfera professionale e sentimentale.

BILANCIA: qualcosa bolle in pentola. Forse un’occasione non è tramontata come pensavano all’inizio. La settimana riapre i giochi sul fronte delle collaborazioni. Possono decidere con chi vale la pena continuare ad avere a che fare. I referenti sul lavoro vanno evitati come la peste. A volte il cuore li prende alla sprovvista. Non devono tremare di fronte a un rifiuto.

SCORPIONE: le tensioni si superano soltanto con il confronto e non con l’indifferenza, devono ricordarselo. Ambizioso cielo con la Luna nuova. Non tutto scorre come dovrebbe e c’è una figura di riferimento al lavoro che potrebbe creare delle difficoltà inaspettate. Periodo strano per i sentimenti. Si potrebbero creare delle spiacevoli distanze.

SAGITTARIO: la Luna nuova offre possibilità di movimento, crescita e nuove prospettive in generale. C’è l’impressione che qualcuno sul lavoro stia facendo un po’ di ostruzionismo. Venere e Marte potrebbero aiutare nel dialogo. Meglio contare fino a dieci prima di dire qualche sciocchezza. In amore hanno bisogno di leggerezza, anche se non sopportano le banalità.

CAPRICORNO: i nati sotto questo segno hanno bisogno di fare un po’ di ordine nella loro vita. Vorrebbero che tutto andasse per il meglio. Qualcuno potrebbe trovarli troppo esigenti. Nuova strategia a partire da metà settimana. Certe emozioni vanno messe in ordine. Con il partner ci sono delle tensioni da superare. La fiducia è una parte fondamentale di un rapporto.

ACQUARIO: la Luna nuova riapre la partita sul fronte del lavoro. Conversazioni spinose da affrontare al più presto. Se devono chiudere un rapporto di lavoro allora devono sincerarsi di farlo sul serio, niente ripensamenti. Nelle relazioni ci sono dei momenti in cui si sente il bisogno di fermarsi anche perché la leggerezza e la chiarezza sono importanti, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

PESCI: c’è il rischio di perdersi in dettagli di poco conto. Devono tenere gli occhi sul quadro generale. C’è qualcosa che bisogna risolvere sul fronte del lavoro. Se il corpo si lamenta bisogna ascoltarlo. Giove continua a favorire gli incontri e il cuore in generale.