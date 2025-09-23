Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (22-28 settembre 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 22 al 28 settembre 2025 (tratto dal suo sito) per quel che concerne il lavoro, la fortuna negli incontri e ovviamente l’amore.

Oroscopo settimanale Simon & The Stars: le previsioni fino al 28 settembre 2025

ARIETE: settimana che richiede una scelta ben definita. Trattativa in corso, collaborazione da chiarire. A inizio settimane ci saranno delle sfide e dei confronti. Ci vuole coraggio, ma anche una bella visione d’insieme. In amore necessitano di parlare e di non tenersi dentro tutto quello che hanno. Chi ha una relazione seria non mette in discussione i loro sentimenti.

TORO: in passato sul lavoro hanno dato tanto, ma non si sentono del tutto ripagati. Alcune dinamiche di lavoro li metteranno di fronte al fatto compiuto. Può accendersi un confronto con un collega tra mercoledì e venerdì. C’è un progetto che richiede una revisione. In amore potrebbero sorprendersi. Marte intensifica tutte le loro emozioni. Venere a favore.

GEMELLI: devono cercare di allineare l’ispirazione e la realtà. Possono buttarsi sulle loro idee brillanti. Buon aspetto di Sole e Mercurio. Ottima settimana per gli imprenditori. Cielo sostenuto da vari transiti. Venere ha iniziato a remare contro quindi è meglio fare attenzione. Si consiglia di non litigare con il partner.

Simon & The Stars svela l’oroscopo della settimana per amore e lavoro

CANCRO: qualcosa si muove sotto la superficie, forse un cambiamento nei ritmi, nelle priorità e nei desideri. Le loro visioni saranno difese a spada tratta. Giornate intense quelle di mercoledì e giovedì. Devono trovare un equilibrio. Nelle relazioni sono chiamati a fare sempre il primo passo anche perché il loro cuore è sostenuto da Venere e Marte.

LEONE: sul lavoro c’è chi sta cambiando scenario perché non ne può più. La noia non è mai una buona consigliera. Stanno ricostruendo il loro futuro professionale. Attenzione alle polemiche. Giornate ideali quelle iniziali per fissare un incontro.

VERGINE: grande chiarezza mentale. Devono farsi valere anche nelle relazioni. Il weekend porta avanti delle riflessioni. C’è chi si sta accorgendo di correre troppo e per questo deve rallentare un po’. Chi è in coppia sente il bisogno di un confronto. Occhio alle parole che si usano, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.