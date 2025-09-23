Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (22-28 settembre 2025) per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 22 al 28 settembre 2025 (tratto dal suo sito). Ecco, quindi, le previsioni dello zodiaco per amore, lavoro e fortuna negli incontri.

BILANCIA: possono ricominciare tutto quanto, dipende solo da loro. Devono far valere il loro ruolo sul posto di lavoro. C’è chi pensa di cambiare sede oppure orari di lavoro. Cielo promettente fino alla giornata di mercoledì. In amore non c’è più tempo per gli accomodamenti. Desiderano più stabilità dal punto di vista emotivo.

SCORPIONE: sono più disinvolti sul piano del lavoro. Attenzione alle tensioni che possono esplodere. Marte nel segno dà forza e coraggio. In settimana devono chiarire un ruolo sul lavoro. Attorno a giovedì potrebbe sbloccarsi qualcosa a loro favore. Non basta un’emozione qualsiasi, loro vogliono essere sorpresi da un grande amore.

SAGITTARIO: hanno voglia di muoversi ora, soprattutto, perché hanno buone idee da far fruttare. Certe alleanze saranno fruttuose, altre un po’ meno. A inizio settimana qualcosa si muove, devono solo giocarsi bene le loro carte. C’è un dubbio da sciogliere. Il weekend darà più forza alle coppie. Si aprono conversazioni importanti, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

CAPRICORNO: hanno mille cose da dire in testa e così poco tempo per farlo. Purtroppo Mercurio e Sole sono dissonanti. A volte un silenzio dice più di tanto fiato sprecato. Indaffarato l’inizio settimana. Per i single è una settimana che fa emergere un nuovo desiderio d’amore. Non è detto che nasca subito qualcosa.

ACQUARIO: c’è qualcosa che bolle in pentola da giorni e gironi. C’è un progetto creativo a cui far fronte specialmente a inizio settimana. I più giovani possono trovare in certe figure dei coach importanti. A volte sentono il bisogno di esternare tutti i loro sentimenti. Potrebbero sentirsi divisi tra l’impulso e la razionalità.

PESCI: si ritrovano a scrutare il futuro come un orizzonte da decifrare. Non sono più disposti a rimanere in una posizione scomoda sul luogo di lavoro. C’è, infatti, chi sta valutando un cambio di rotta. Ci sono relazioni amorose che hanno richiesto una dose di pazienza maggiore del solito. Possono affrontare un discorso importante tra mercoledì e venerdì.