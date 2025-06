Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 23 al 29 giugno 2025: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 23 al 29 giugno 2025 tratto dal suo sito prendendo in esame le varie influenze stellari e planetarie che riguardano l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale fino al 29 giugno 2025: le previsioni di Simon & The Stars

ARIETE: c’è un bisogno crescente di trovare una base sicura per loro stessi. Qualcosa va impostato meglio in tutti gli ambiti. Devono mettere in ordine i pensieri. Alcuni hanno un progetto nel cassetto. Vorrebbero avere un po’ di affetto e di protezione. Buon momento per consolidare i rapporti affettivi.

TORO: momento di intensa attività mentale per quanto riguarda la professione. Il cielo spinge all’azione. Luna nuova nella giornata di mercoledì. La tenuta dei progetti dipende da loro stessi. Possono ricevere una proposta interessante. In amore è una settimana fertile, non devono temere.

GEMELLI: devono capire quanto valgono. Luna nuova e Giove che li aiutano. Stanno cercando di emergere nell’ambito professionale. Forse sarà possibile una futura collaborazione dal punto di vista lavorativo. In amore si avvertono le stesse energie da sfruttare in altri ambiti. Meglio non premere subito il pedale dell’acceleratore.

CANCRO: sono stanchi di stare in attesa. vogliono agire e trovarsi un amore da vivere in estate. Non possono pretendere di cambiare tutto da un giorno all’altro. Mercurio aiuta a trovare una giusta retribuzione. Luna nuova segna una rinascita affettiva. Certe influenze esterne alla coppia possono pesare un po’ di più, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

LEONE: i nati sotto questo segno amano stare al centro dell’attenzione. Si stanno preparando a qualcosa di bello anche grazie alla Luna. Non si escludono nuove opportunità di studio. Soluzioni per gli affari. Nella loro vita c’è un ideale d’amore da raggiungere. Venere aiuta dialogo e chiarezza.

VERGINE: il futuro professionale riparte da un cambiamento. È in atto una rivalutazione anche se ci sono dei fattori di rischio. Alcune difficolta a causa della Luna nuova. Se vogliono mollare il freno allora sono pronti a investire. È il momento di ripensare a cosa vogliono davvero. Qualcuno sogna un figlio o una convivenza.