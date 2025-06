Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 23 al 29 giugno 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Vediamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 23 al 29 giugno 2025 (tratto dal suo sito) tenendo conto delle varie sfere come quella sentimentale e professionale.

Oroscopo dal 23 al 29 giugno 2025: le previsioni di Simon & The Stars

BILANCIA: c’è tanta voglia di crescere e di mettersi in mostra. Luna nuova che illumina il loro cielo nella giornata odierna. Possono guardarsi attorno e poi giocare la loro partita con la vita. Devono stare attenti agli opportunisti. Il lavoro entra anche nelle dinamiche di coppia, facile perdere il confine. La Luna invita a prendere posizione.

SCORPIONE: il futuro professionale chiama e loro dovrebbero rispondere affermativamente. Favoriti anche i progetti editoriali. Alcuni si sentono incastrati in mansioni troppo ripetitive oltre ad asfissianti scadenze. L’opposizione di Venere ridefinisce i contorni delle relazioni. Periodo di alti e bassi per i single.

SAGITTARIO: sul lavoro devono prendere una decisione definitiva perché non si può più navigare a vista. Bellissimo Mercurio che torna attivo. Luna nuova che parla di trasformazione. L’amore in questo periodo ha una valenza importante. Attenzione a non percepire ambiguità, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars e l’oroscopo settimanale per gli ultimi segni

CAPRICORNO: settimana che parla di patti e alleanze, di strette di mano da siglare. Luna nuova che accende delle dinamiche importanti. Alcuni possono porre le basi del loro futuro lavorativo. Causa legale in corso. Amore protetto da Venere e Marte. Alcuni dovrebbero provare a resettare la mente.

ACQUARIO: c’è un forte desiderio di cambiare la routine professionale. Luna che invita a cambiare alleati e non devono arrendersi davanti ai primi intoppi. C’è chi deve rimboccare le maniche. L’amore è fatto di organizzazione, e Venere non facilita il compito, forse solo nel fine settimana.

PESCI: i nati sotto questo segno devono brillare e creare. Alcuni devono solo guardarsi dalle delusioni. Sentono il bisogno di uscire dal seminato. La Luna nuova risveglia il loro cuore. Favoriti i single che vivono di slanci romantici e appassionati.