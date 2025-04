Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 28 aprile al 4 maggio 2025 tratto dal suo sito personale, senza contare i pianeti che possono influenzare la sfera lavorativa e sentimentale di ognuno.

Oroscopo settimanale fino al 4 maggio 2025: le previsioni di Simon & The Stars

ARIETE: riparte bene la settimana con un bisogno concreto di stabilità ed equilibrio. Stanno trattando un nuovo lavoro o ruolo. Buona notizia nella giornata di oggi, con una proposta in arrivo. Mercurio e Venere nel segno. Il consiglio è quello di fare attenzione alle spese impulsive. Possono cambiare toni e atteggiamenti nei confronti dell’amore. Cielo di conquiste.

TORO: complice la Luna nuova, la settimana li invita a non pensare sempre a ciò che hanno fatto ieri, ma di concentrarsi sul loro immediato futuro. Lavoro che li espone alle altrui aspettative. Devono fare chiarezza su ciò che vogliono ottenere. Amore in fase di transizione con Venere che arriva a dar loro una mano.

GEMELLI: qualcosa dietro le quinte si sta muovendo molto in fretta. Sono spinti a riorganizzare le loro priorità e i loro pensieri in generale. Mercurio affila la mente, devono affidarsi a lui. Potrebbero ricevere presto una sorprese. Non ci sono buone notizie sul fronte del lavoro. Il loro cuore non si fida subito.

Simon & The Stars svela l’oroscopo settimanale: le previsioni per amore e lavoro

CANCRO: una parte di loro vorrebbe stare più tranquilla e l’altra vorrebbe lasciarsi andare ai bagordi. C’è chi deve capire che strada prendere e cosa costruirci sopra. Settimana che offre diverse riflessioni. C’è un margine di crescita. Le emozioni si fanno più complesse con questa Venere quindi meglio rimandare.

LEONE: vorrebbero mostrare al mondo di che pasta sono fatti. C’è tanta voglia di tagliare il traguardo, ma devono anche tenere a bada l’orgoglio. Bellissima la giornata di oggi. Ottimo cielo con una Venere che entra nel segno. Giornate passionali e intriganti, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

VERGINE: questo è un periodo che li spinge sempre a guardare oltre. Vogliono espandere la loro visione degli affari. Devono gestire alcune questioni di tasse e quant’altro. Attenzione alle scadenze. Venere finalmente la smette di remare contro. Si apre un periodo più intenso e passionale.