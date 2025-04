Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars, 28 aprile – 4 maggio 2025, tratto dal suo sito personale. Le influenze planetarie sono molto importanti così come le varie sfere come quella legata all’amore e al lavoro.

Oroscopo settimanale Simon & The Stars: le previsioni dal 28 aprile al 4 maggio 2025

BILANCIA: la recente Luna li ha portati a guardare in profondità. Le relazioni in questo periodo sono molto importanti. Dinamiche confuse e progetti pesanti. Venere opposta, si accendono i riflettori sulle relazioni. Occhio a certe tensioni che potrebbero emergere nel fine settimana.

SCORPIONE: settimana che li spinge a mettere ordine nei rapporti professionali. Potrebbero dover gestire delle trattative delicate. Marte suggerisce di non forzare troppo la mano. In amore si chiude una fase più dolce e riflessiva. C’è chi vuole pigiare sull’acceleratore perché non ce la fa a stare fermo.

SAGITTARIO: c’è chi deve affrontare un colloquio, chi deve rinegoziare i termini di un contratto. Mercurio, almeno, dà loro carica e lucidità. Venere, poi, torna in aspetto favorevole. Il ponte del primo maggio va sfruttato per il relax più totale. In amore si avverte un cambio di passo. È il momento di essere felici.

CAPRICORNO: sul fronte del lavoro si apre una fase in cui possono rimettersi in gioco. Si accendono i riflettori su di loro quindi devono giocarsi bene le loro carte. Attenzione oggi a una divergenze, ci sono questioni pratiche da mettere in ordine. Venere torna favorevole, anche se tra giovedì e sabato il clima si fa più nervoso. Si ritrova un equilibrio più sano del solito, come dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

ACQUARIO: settimana che li vede in movimento tra telefonate, incontri e chi ne ha più ne mette. Il loro atteggiamento può fare la differenza negli affari. Devono affermare con più decisione il loro ruolo. In amore si riaccende il bisogno di sentirsi liberi e compresi dal partner. C’è bisogno di più empatia. Chi sta conoscendo una persona da poco è meglio non bruciare le tappe.

PESCI: è una settimana di fermento sul fronte lavorativo. Giove sta per tornare favorevole. L’importante è non caricarsi di troppi impegni perché bisogna anche rilassarsi per ricaricare le energie perdute. È il momento di portare i sentimenti più vicini alla realtà dei fatti. Con Venere nel segno si passa a una maggiore concretezza. Brio durante il ponte del 1 maggio.