Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 (tratto dal suo sito) per quel che riguarda i primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo di Simon & The Stars: le previsioni fino al 5 ottobre 2025

ARIETE: la settimana si apre con una trattativa che può riguardare il rinnovo di un contratto. Devono capire dove possono spingersi con la loro ambizione. Alcuni sentono che il loro spazio d’azione è più ristretto del solito. il consiglio dell’astrologo è di non essere troppo impulsivi. Se amano allora lo devono dimostrare anche con i piccoli gesti. Attorno a venerdì ci saranno degli incontri per i single.

TORO: c’è tanto da fare e con poco margine per sbagliare. C’è un luogo di lavoro più faticoso del previsto con altre tensioni. Sentono il bisogno di isolarsi un attimo. Non devono convincere nessuno. In questo momento bisogna prestare attenzione alla forma fisica anche perché il freddo incalza. Possono risvegliarsi dal torpore a inizio settimana. Weekend da trascorrere in amicizia.

GEMELLI: sono in un momento di up cioè di grande visibilità. Forse non tutto è fattibile. C’è un ritmo più serrato nel lavoro quotidiano. Alcune cose bisognerà rifarle da zero. È in vista un confronto con un collega. Novità che bussano alla porta. Venere non rema più contro quindi possono tirare un sospiro di sollievo, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

CANCRO: i nati sotto questo segno hanno seminato tanto e infatti qualcosa inizia a muoversi. Confronto di lavoro a metà settimana, ma hanno gli strumenti giusti. Non hanno più intenzione di farsi piccoli davanti ai capi, devono far sentire la loro voce. Settimana importante per prendere una decisione importante che riguarda la casa.

LEONE: pianeti lenti con cui avere a che fare che parlano di cambiamento in corso. C’è chi ha da poco colto una nuova occasione. Alcune giornate della settimana sono utili per aprire un dialogo. Buon periodo per i sentimenti. Un confronto non va esasperato fino a portarlo al limite. Con il partner c’è bisogno di creare uno spazio tutto loro.

VERGINE: hanno imparato a dire ‘no’ con assoluta grazia. Venere offre mediazione. Potrebbero andare un po’ fuori rotta con un discorso fatto con un collega o con un capo. Stanno per entrare in un affare importante. In amore sono più lucidi e più chiari nelle intenzioni. Intorno a mercoledì ci sarà la parte più integrante della settimana.