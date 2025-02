Andiamo a scoprire cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars, 3-9 febbraio 2025 tratto dal suo sito. Tenendo sempre conto degli influssi delle e dei pianeti che possono indicare le strade da seguire in amore e sul lavoro.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: possono contare sul buon aspetto di Mercurio e poi c’è anche il favore di Venere dalla loro parte. C’è la ripresa negli affari professionali, bella notizia dato che gennaio non è proprio andato benissimo da quel punto di visa. Da questo mese in poi vivranno un crescendo che li faranno rivalutare un po’ tutte le loro situazioni. Novità o nuovo incarico all’orizzonte. Le giornate di metà settimana andrebbero tenute sott’occhio.

TORO: il consiglio dell’astrologo è quello di rimboccarsi le maniche perché il mese di febbraio sarà assai impegnativo. Attenzione a qualche difficoltà personale e che si può trovare sul fronte del lavoro. C’è un po’ di forza da recuperare al più presto. Si è sicuri che riusciranno a risolvere tutto quanto. Certe iniziative potrebbero subire un rallentamento a causa di Mercurio in quadratura.

GEMELLI: Sole e Mercurio a favore e finalmente arriva anche il pianeta Venere. Sono in una fase propositiva per quel che riguarda gli affari professionali. Possono mettere in moto i loro talenti e il consiglio è quello di non lasciarsi sfuggire le occasioni. Giovedì 6 febbraio sarà una giornata speciale anche se la Luna non è in opposizione. Bene anche la giornata di venerdì.

Simon & The Stars svela l’oroscopo della settimana (3-9 febbraio 2025)

CANCRO: devono stringere i denti almeno fino a giugno quando Giove tornerà nel loro segno. C’è un evento che dovrebbero abbracciare con forza e entusiasmo, ma prima devono prepararsi e tenere duro. C’è chi cambia marcia, chi non si arrende e chi organizza la propria vita nonostante tutto. La Luna aiuta la giornata di oggi, possono sfruttare delle occasioni vantaggiose.

LEONE: la settimana porta dei momenti di confronto che li mettono a dura prova. Possono superare quasi indenni una prima parte della settimana. Nuovo incarico sul lavoro che devono tenersi stretto. Bene se hanno una trattativa in corso o un’idea da proporre. Il consiglio è quello di avere prudenza sul piano economico perché non è un periodo per spendere e spandere ai quattro venti, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

VERGINE: finalmente possono godersi una buona notizia dato che da ieri Venere non si trova più in opposizione. Qualcuno li ha sfiniti con delle richieste sul lavoro. Bella la giornata di oggi e possono anche risolvere un problema venerdì. I nati sotto questo segno sono in una fase di ricostruzione professionale.