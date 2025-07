Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 30 giugno al 6 luglio 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 30 giugno al 6 luglio 2025 (tratto dal suo sito ufficiale) ponendo l’attenzione sull’amore, la fortuna negli incontri e la sfera professionale.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni fino al 6 luglio 2025

ARIETE: non c’è tanto clamore sul lavoro. Necessitano di radici profonde per andare avanti. Tanti progetti sono in via di sviluppo. I piccoli gesti possono essere rafforzativi nella loro vita di tutti i giorni. Giornata di confronto tra il 2 e il 4 luglio. Vivono due sentimenti contrastanti. Necessitano di sentirsi a casa. Entrano in gioco le dinamiche familiari.

Oroscopo Branko 1 luglio 2025, le previsioni di oggi/ Gemelli in azione, finanze al top per i Vergine

TORO: nel lavoro c’è una nuova consapevolezza che si sta facendo strada. Non vogliono più accettare situazioni di compromesso. Chi ha un lavoro dipendente si chiede se vale la pena continuare oppure no. Bisogna definire meglio i contorni di certi rapporti. Le giornate del weekend sono piene di polemiche. Occhio alle dinamiche legate alla casa. I single? I rapporti sono difficili da decifrare.

Oroscopo Branko, mese luglio 2025: previsioni segno per segno/ Sorpresa per i Cancro, Pesci deve riposare

GEMELLI: in questo periodo hanno le parole e il tono giusti. Splendida sinergia che creano Mercurio e Venere. Hanno gravitato a lungo nel dubbio. Vogliono vivere un senso di continuità e senso. Non tutto è oro quel che luccica. Dal 4 luglio entra Venere nel segno. Anche le coppie più solide parlano di una progettualità, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars svela l’oroscopo della settimana per gli altri segni

CANCRO: sono al centro della scena e si vede con Sole e Giove nel segno. Vogliono un’opportunità? Allora devono proporsi e sapersi vendere. Non si esclude che un’occasione sia arrivata di recente. Ingaggio importante all’orizzonte. Non si vogliono forzare i tempi di questa fase in sospeso. Il weekend ha la capacità di farli stare bene.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 30 giugno-6 luglio 2025/ Pesci creativi, Acquario all'apice

LEONE: è il momento di mettere in gioco le loro idee. Quando aprono bocca prendono naturalmente l’iniziativa. Da qui a settembre sarà una escalation di eventi senza fine. Potrebbero ricevere una notizia o una risposta a una domanda. Stanno finalmente uscendo da un momento di silenzio o di chiusura emotiva. È in atto una trasformazione. Sono in atto delle riorganizzazioni delle dinamiche quotidiane.

VERGINE: i nati sotto questo segno hanno necessita di sistemare e di risolvere. L’energia non manca di certo. Marte nel segno li tiene in pista. Mercurio alle spalle fa pensare troppo. Bisogna mettere in ordine le priorità. Questione economica da discutere, dubbio sull’energia da mettere in atto. C’è chi ha dei ripensamenti dal punto di vista amoroso. Un buon momento per parlare è senz’altro quello del weekend.