Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (4-10 agosto 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 4 al 10 agosto 2025 tratto dal suo sito per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna degli incontri.

ARIETE: Marte in opposizione in arrivo, un confronto acceso potrebbe far perdere la pazienza. Meglio correre ai ripari prima di combinare dei seri danni in tutte le relazioni. L’istinto direbbe di mollare tutto e andare in vacanza, ma meglio concentrarsi ancora un po’ sul lavoro. Emozioni confuse in amore. Qualcuno potrebbe causare un po’ di fastidio.

TORO: finalmente qualcosa si muove, ma è importante non prendere tutto ciò alla leggera. Potrebbero ricevere un messaggio importante a inizio settimana. Alcuni dovrebbero risolvere una questione lasciata in sospeso. Alcuni potrebbero imporsi troppe regole rigide. In amore non si può vivere di soli doveri, ma soprattutto di piaceri. C’è chi sta per ridiscutere una relazione.

GEMELLI: la Luna piena parla di viaggi e di trasformazioni ben accolte. Concorso che li vedrà coinvolti dal mese di settembre in poi. Attenzione a un eventuale terreno scivoloso. Bisogna fare molta attenzione sul piano professionale. Dal 6 agosto torna favorevole Marte che aiuterà anche in amore. Ci sono delle forze che potrebbero remare contro di loro.

CANCRO: focus sulle loro risorse personali e infatti iniziano a capitalizzare le loro capacità. C’è chi deve far valere i propri diritti in una collaborazione annuale. Alcune trattative potrebbero essere rallentati a causa di un Mercurio in aspetto non molto positivo. Sono distratti negli affari familiari. Venere nel segno è un moltiplicatore di sensibilità. Il peso delle aspettative amorose potrebbero renderli un po’ ansiosi.

LEONE: ci sono molte idee e c’è la voglia di far girare i contratti e le proposte. È il momento giusto per aprire una porta. Mercurio nel segno è sempre retrogrado. Luna in opposizione accende i riflettori su alcune trattative professionali. Vorrebbero provare delle calde emozioni. Relazioni da mettere in chiaro, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

VERGINE: la parola d’ordine è fare pulizia nei rapporti interpersonali e sul fronte professionale. Un progetto, intanto, arriva al traguardo. Occhio ai nuovi incarichi perché i compensi potrebbero essere incerti. Venere accende la voglia di complicità. Buon momento per i single.