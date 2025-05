Vediamo cosa succederà nei prossimi gironi secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 5 all’11 maggio 2025 tratto dal suo sito, tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna. Partiamo dai primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni fino all’11 maggio 2025

ARIETE: settimana che li vede in pole position, hanno anche le idee chiare e l’energia giusta per affrontare dei problemi. Mercurio nel segno. Occhi puntati a inizio settimana per il lavoro. Ci sono degli importanti confronti attorno a venerdì. C’è chi deve valutare un trasferimento. Necessitano di vibrare per un nuovo amore. La presenza di Venere si sente eccome.

TORO: rallentare un po’ no significa perdere tempo, ma solo rigenerarsi. Sul lavoro stanno prendendo tempo, osservando, per capire che tipo di azione fare nei prossimi giorni. C’è chi ha l’urgenza di compiere una scelta e c’è anche chi ha avviato un lavoro da poco. Bisogna cavalcare l’onda. A volte l’amore arriva in punta di piedi, altre volte si fa notare da mille chilometri. Attenzione alle piccole tensioni durante il fine settimana.

GEMELLI: non solo con le idee si corre a perdifiato. Necessitano di concretezza, e chi ha in ballo un progetto inizia a vedere una luce in fondo al tunnel. Ci sono delle novità che li rimette in moto. In questi giorni vogliono innamorarsi, perdersi nelle braccia di qualcuno, e possono farlo dato che si accende una bella Venere.

CANCRO: possono aspettare con una certa trepidazione l’arrivo di Giove nel loro segno. Sono più pronti di quanto non pensino. Attenzione a non essere troppo impulsivi. In amore necessitano di protezione. Non vogliono scottarsi troppo. Attenzione alle distrazioni. Si può affacciare un dubbio.

LEONE: i nati sotto questo segno hanno ripreso il ritmo che avevano perso, ma attenzione a non perdere la pazienza. Deve entrare in gioco la loro capacità di mediare. C’è chi ha subito un cambiamento sul fronte del lavoro. Non devono lasciarsi prosciugare da certe questioni sentimentali. Venere e Mercurio a favore, dice l’oroscopo settimanale.

VERGINE: riorganizzazione interna per quanto riguarda la sfera professionale. C’è chi deve fare delle valutazioni importanti. Non si può pretendere tutto, ma bisogna portare pazienza in tutti i campi. Luna nel segno, possono evadere dalla routine. Serve un po’ di leggerezza in amore.