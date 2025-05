Scopriamo insieme cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars, 5-11 maggio 2025, per quanto concerne l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri, il tutto tratto dal suo sito.

Simon & The Stars, oroscopo settimanale (5-11 maggio 2025): le previsioni

BILANCIA: non devono tenere tutta la loro vita in bilico, meritano di rilassarsi e di lasciare un po’ andare gli ormeggi. Attenzione a non forzare troppo la mano. Per emergere serve anche ordine interiore. C’è chi è in cerca di nuove opportunità.

SCORPIONE: i nati sotto questo segno stanno per entrare in una fase che richiede un pizzico di strategia in più quindi meglio non lanciarsi a occhi chiusi nelle cose. Qualcosa non torna sul lavoro, forse un accordo o un pagamento. Meglio muoversi con intelligenza. Vogliono ricevere delle parole dolci e vivere qualcosa di autentico.

SAGITTARIO: finalmente il motore riprende a girare più veloce. Devono allagare i loro confini. Potrebbero ricevere un messaggio importante molto presto. Le occasioni non vanno sottovalutate. C’è voglia di leggerezza in amore, oltre alle risate. Bisogna spezzare i meccanismi ripetitivi della quotidianità, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni per amore, lavoro e fortuna

CAPRICORNO: si sente la fatica di questi giorni. Ci sono troppe cose aperte e irrisolte sul fronte del lavoro. Bisogna rimboccarsi le maniche. Mercurio offrirà qualcosa in più dalla prossima settimana. Buon recupero della sfera sentimentale.

ACQUARIO: sul fronte del lavoro sentono il bisogno di muoversi liberamente. Devono capire qual è il potenziale della loro attività. Possono andare avanti, ma non devono forzare i tempi. E l’amore? Vogliono respirare, quindi no ai legami troppo stretti. Vorrebbero spezzare un po’ la routine. Le giornate tra giovedì e sabato sono perfette per i single.

PESCI: situazioni di lavoro che richiedono una presa di posizione chiara, anche perché Mercurio è in buon aspetto. Meglio discutere di nuovo di certi accordi presi in precedenza. Devono capire cosa vogliono in amore. Cosa fa loro battere il cuore. Energia emotiva molto intensa nel fine settimana.