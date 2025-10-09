Svelato l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (6-12 ottobre 2025) per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Proseguiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 6 al 12 ottobre 2025 tratto dal suo sito. Vediamo, dunque, le previsioni dello zodiaco per amore, lavoro e fortuna negli incontri.

Simon & The Stars svela l’oroscopo della settimana per amore e lavoro

BILANCIA: i ruoli professionali devono essere ridefiniti. Per settimane hanno tenuto sotto controllo tutta la situazione lavorativa. Una richiesta di un collega non li ha convinti di certo. Devono alzare l’asticella per un nuovo progetto. Purtroppo l’amore si scontra con la realtà. Hanno bisogno di amore. Alcuni possono voltare pagina.

Oroscopo Branko 9 ottobre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Giornata chiave per Capricorno e Pesci

SCORPIONE: qualcosa sul lavoro si sta muovendo. C’è una trattativa in stallo che riprende quota. Devono incastrare le giornate con grande capacita. Occhio alla giornata di oggi. Nelle dinamiche di coppia qualcosa sta cambiando. Devono assecondare questo flusso positivo delle stelle.

SAGITTARIO: tutto è ancora in divenire. È quasi tutto pronto per il loro ritorno sulla scena. Non per forza devono cambiare azienda o lavoro in questo periodo. L’importante è sentirsi valorizzati. Una persona vicina a loro mette troppa carne sul fuoco. Si accende qualcosa dentro di loro per quel che concerne l’amore. Occhio a non idealizzare troppo una persona.

Oroscopo settimanale Simon & The Stars, 6-12 ottobre 2025/ Previsioni: scontri per Ariete, Vergine al top

Oroscopo settimanale fino al 12 ottobre 2025: le previsioni di Simon & The Stars

CAPRICORNO: richiede tanta forza il lavorare su più fronti. I ritmi si fanno troppi pesanti. Attenzione a una tensione che potrebbe riaccendersi sul piano lavorativo. È forse il momento di ridurre il carico soprattutto se stanno seguendo un progetto importante. Nella coppia c’è qualche piccola discussione a cui far fronte con Venere e Marte a favore.

ACQUARIO: la loro mente va veloce, ma il mondo sembra chiedere un certo rallentamento. Un cielo che mette davanti una scelta di direzione lavorativa. Hanno la sensazione di voler cambiare registro. Certe emozioni tornano a galla anche complice la Luna piena. Ci sono dei segnali di rinnovamento.

Oroscopo Branko 9 ottobre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Nuovi stimoli per Ariete e Gemelli

PESCI: sono all’interno di un processo di profonda riorganizzazione. Luna piena. Faticano a sostenere certi ritmi sul lavoro. Alcuni progetti potrebbero ancora funzionare solo se si impegnano e si fidano delle persone che hanno attorno. Si riapre un dialogo. Non devono aspettarsi delle svolte eclatanti, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.