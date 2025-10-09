Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 6 al 12 ottobre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa riserveranno le stelle ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 6 al 12 ottobre 2025 tratto dal suo sito e ricordando sempre che saranno prese in esame delle previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna negli incontri.

Oroscopo dal 6 al 12 ottobre 2025: le previsioni di Simon & The Stars

ARIETE: le cose iniziano a stridere per quanto riguarda il lavoro. Qualcosa in loro ribolle. Avverrà un’esplosione necessaria grazie all’intervento della Luna piena. Sono alle prese con una richiesta che non li convince. Il cielo accende i riflettori su di loro. Possono sbloccare una situazione che era chiusa da tempo.

TORO: devono lavorare alla radice dei loro obiettivi a lungo termine. Potrebbero rendersi conto che un progetto ha perso mordente negli ultimi tempi. C’è un tempo giusto per accettare dei cambiamenti. Parla piano questa Luna piena, ma alla fine arriva dritta a colpire al cuore. Alcuni potrebbero innamorarsi anche solo di un’idea.

GEMELLI: luna piena per tutta la settimana. Devono affiancarsi a persone di valore. Un progetto che sembrava acerbo ora prende quota, devono solo crederci. Se devono cambiare strategia allora è arrivato il momento di farlo. C’è da ritrovare un equilibrio tra amore e ambizione. Chi ha chiuso da poco una storia si prenderà del tempo per sé, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

CANCRO: i nati sotto questo segno hanno una grande grinta e non accettano più ruolo in ombra. Li spinge in alto questa Luna piena che è attiva dall’inizio della settimana. Sono al centro di un progetto dopo un incarico nuovo. Potrebbero dover mettere le cose in chiaro nell’ambito familiare. Segnali di vicinanza in amore oggi e domenica.

LEONE: c’è un pensiero che cresce e non si sa dove li porterà nei prossimi mesi. Entrano in gioco le loro risorse. Alcuni stanno trattando un aumento. Devono decidere se accettare un’offerta. Per tutto il resto è meglio rimanere in ascolto. Alcuni hanno bisogno di togliersi l’armatura.

VERGINE: una parte di loro vorrebbe stare al sicuro. Devono tirare le fila del loro lavoro e capire se cambiarlo oppure continuare così. Le novità, però, non mancano. Bene la giornata di oggi. Con Venere nel segno c’è dolcezza. Il consiglio è quello di non irrigidirsi nelle loro decisioni. Attenzione ai loro punti deboli.