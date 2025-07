Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (7-13 luglio 2025) per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà di interessante per gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 7 al 13 luglio 2025 tratto dal suo sito. Si svelano qui di seguito le previsioni dello zodiaco per quanto riguarda la sfera professionale, sentimentale e quella legata alla fortuna negli incontri.

Oroscopo Branko 9 luglio 2025, le previsioni di oggi/ Emozioni in fiore per Pesci e Capricorno

Oroscopo della settimana di Simon & The Stars: le previsioni dello zodiaco

BILANCIA: da una parte i nati sotto questo segno hanno voglia di salire, crescere e dimostrare quanto valgono. Attenzione perché certe ambizioni potrebbero iniziare a scricchiolare. Le questioni familiari iniziano a muoversi. Tutto è risolvibile, non devono aver paura. C’è chi vuole esplorare territori inesplorati in amore.

Oroscopo settimanale Simon & The Stars, 7-13 luglio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

SCORPIONE: a volte le cose si incastrano da sole. La Luna illumina il settore dei contatti. C’è una questione che si chiarisce. È tempo di rilanciare un progetto. C’è chi può spostare l’equilibrio di una storia. Venere in opposizione che potrebbe aver portato qualche malinteso. Gli incontri per i single ci sono eccome.

SAGITTARIO: devono capire quanto vale quello che stanno facendo. Mercurio offre buoni movimenti. C’è chi riceve un pagamento inatteso. C’è bisogno di tempo prima di parlare di una grande svolta. Non sempre quello che vogliono coincide con quello che il mondo è pronto a dare loro.

Oroscopo Branko 9 luglio 2025, le previsioni di oggi/ Leone verso il successo! Gemelli in piena forma

Simon & The Stars svela l’oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio 2025

CAPRICORNO: i riflettori sono puntati su di loro. Attenzione a non rimanerne abbagliati. Luna che deve ancora prendere forma e he già chiede una presa di posizione netta. Marte spinge ad allargare il loro campo professionale. Talvolta il lavoro ruba spazio al cuore.

ACQUARIO: settimana che non regala colpi di scena. Con questa Luna sono costretti a guardare ciò che hanno evitato. È il momento di fare ordine e tagliare il rumore di fondo. Mercurio aiuta. C’è il cuore a pareggiare i conti. Ci vuole una valvola di sfogo. C’è chi non ha molta voglia di rimettersi in gioco per quanto riguarda la sfera sentimentale.

PESCI: si accendono i progetti futuri con questa Luna piena. Una loro iniziativa andrebbe difesa a spada tratta se ci credono così fermamente. Non è un periodo semplice visto che Marte e Venere remano contro. Devono mantenere la pazienza nei prossimi giorni. Nel weekend alcuni vivranno un momento di confusione, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.