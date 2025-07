Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars (7-13 luglio 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 7 al 13 luglio 2025 (tratto dal suo sito) parlando di amore, lavoro e fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni fino al 13 luglio 2025

ARIETE: i nati sotto questo segno si sono accorti che il tempo è scaduto. Luna piena tra mercoledì e venerdì. Nodo da sciogliere nella sfera professionale, ma non devono lamentarsi perché sapranno intervenire prontamente. Possono impostare la rotta agli inizi di settembre. Certe settimane chiedono di tenere insieme tutto quanto, anche l’amore. Devono smettere di fantasticare e di puntare sulla concretezza.

TORO: basta poco per capire quando una proposta ha senso. Luna che illumina i loro grandi progetti. C’è chi riceve la conferma a una domanda fatta in precedenza. Bisogna tenere sotto osservazione le giornate di oggi e di domani. Non vogliono solo vivere un rapporto tenero, ma anche passionale. Possono considerare delle situazioni che vadano fuori dai soliti contesti.

GEMELLI: c’è qualcosa che non va questa settimana. C’è una promessa in sospeso e non hanno più l’umore giusto di fare finta di nulla. Pretendono più chiarezza. Ci sono dei confronti importanti. Buona notizia sugli affari prevista di venerdì. Fiamma del cuore che resta accesa con Venere nel segno, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars: l’oroscopo della settimana per amore e lavoro

CANCRO: settimana importante per i nati sotto questo segno. Si accendono i riflettori sui rapporti professionali. Possono firmare un accordo. Alcuni chiariscono una situazione poco chiara. Settimana con la Luna piena che illumina anche il cuore. Alcuni si sposano oppure vanno a convivere.

LEONE: è il momento di fermarsi e capire cosa ha funzionato nella loro vita oppure no. Momento giusto per chiedere un chiarimento. Mercurio nel segno. Venere a favore. Momenti in cui la vita li rallenta. Devono capire di più come gestire l’amore.

VERGINE: hanno le idee più chiare del solito. Piccola rivoluzione in atto. Dentro un progetto vogliono metterci grande passione. Alcuni rilanciano un progetto personale. Attenzione a non essere troppo rigidi. C’è chi vuole dare più spazio alla sfera sentimentale. Luna che illumina il cielo del giovedì.