Ecco l'oroscopo settimanale di Simon & The Stars (8-14 dicembre 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dall’8 al 14 dicembre 2025 (tratto dal suo sito) per quel che riguarda l’amore, la fortuna e il lavoro.

Oroscopo Simon & The Stars: le previsioni dall'8 al 14 dicembre 2025

ARIETE: il lavoro richiede di allargare lo sguardo. Sono alla ricerca di stimoli diversi. Devono costantemente migliorarsi. Alcuni mesi fa ci sono stati dei problemi a livello economico-finanziario. Possono rimettere in ordine i loro affari tra giovedì e venerdì. C’è qualcosa nell’aria che non li fa seguire il solito copione. Per le coppie è un buon momento per organizzare dei viaggi.

TORO: il consiglio dell’astrologo è quello di preparare il rilancio anche dal punto di vista professionale. Infatti hanno un potenziale inespresso che potrebbe venir fuori. Non è il momento di forzare troppo la mano. Riceveranno un feedback interessante sul fronte del lavoro. Amore? È in atto una trasformazione. Momento giusto per esprimersi.

GEMELLI: in questi giorni i nati sotto questo segno hanno una lucidità diversa. Sono ormai al centro della scena professionale. Ogni tanto può esserci uno scontro, meglio fare attenzione tra mercoledì e venerdì. Forte iniziativa in arrivo. Bellissimo cielo che permette di pensare positivo al prossimo anno. Patti chiari, amore lungo, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars svela l’oroscopo settimanale per amore, lavoro e fortuna

CANCRO: inizia un periodo di lavoro che richiede una concentrazione maggiore rispetto ai mesi scorsi. Alcuni progetti entrano in una fase di rodaggio. Alcuni sono risucchiati da troppi impegni e altri potrebbero rifiutare una proposta. Non devono trascurare il benessere psicofisico. Possono mettere in chiaro una situazione tra giovedì e venerdì.

LEONE: bellissimo cielo per i nati sotto questo segno con molti pianeti a favore. C’è tanto entusiasmo. Il consiglio è quello di farsi le domande giuste a cui poi dare delle risposte adeguate. Luce diversa nei loro occhi e le persone se ne accorgono. Il weekend aiuta loro a trovare le parole giuste.

VERGINE: ritmi intensi, devono ridistribuire le energie onde evitare che l’amore ne vada di mezzo. Non devono solo forzare i toni sul luogo di lavoro onde evitare di dover mandar giù del venefico stress. Necessitano dei bisogno più intimi e naturali in amore. Momento di riorganizzazione emotiva.