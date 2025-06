Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 9 al 15 giugno 2025 tratto dal suo sito, tenendo conto della sfera sentimentale e professionale.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni fino al 15 giugno

ARIETE: le idee si stanno sedimentando in questi ultimi giorni. Devono studiare bene prima di fare la prossima mossa. Il cielo invita a fare ordine nella loro vita anche perché si sta chiudendo un cerchio sentimentale. Luna piena che illumina mercoledì. Le relazioni non sono un problema da risolvere. Importanti movimenti planetari nei prossimi giorni.

TORO: consapevolezza nuova per quanto riguarda la sfera professionale. Vogliono difendere il loro ruolo sul lavoro e anche avere delle condizioni economiche più vantaggiose. Hanno le parole giuste al momento giusto. Mercurio a favore. Luna piena a inizio settimana. Si stanno rimettendo al centro del movimento sentimentale. Buon momento per emozionarsi.

GEMELLI: Giove saluta il loro segno prima di entrare in quello del Cancro, cambiando il ritmo degli affari. Cominciano a chiedere più stabilità e valore. C’è chi sta rinegoziando dei contratti, e poi certe fatiche non sono più sostenibili. Vorrebbero lavorare meglio. Prima di buttarsi in una nuova relazione sarebbe meglio imparare a essere più selettivi, dice l’oroscopo della settimana.

CANCRO: settimana di riconnessione. Giove e Mercurio nel segno, devono perseguire nuovi obiettivi, vale anche per chi deve presentare delle nuove proposte. Il consiglio è quello di non avere fretta, ma neanche di tirarsi indietro. Stanno per entrare in una nuova fase del cuore anche perché Giove è appena arrivato.

LEONE: i nati sotto questo segno vogliono tornare in primo piano. Le idee migliori nascono quando riescono a scrollarsi di dosso il senso di dover compiacere tutti. Vorrebbero più libertà e più centralità sul lavoro. E l’amore, invece? La Luna illumina il cuore. Il rischio è solo quello di sbilanciarsi troppo verso una data persona.

VERGINE: arrivano buone notizie con Mercurio, Giove e Venere di nuovo a favore. Possono iniziare a scrollarsi di dosso le stanchezza e i rallentamenti. Visione più lucida del futuro. In amore si sentono un po’ incompresi. C’è chi vuole ragionare di più sui progetti concreti.