Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 9 al 15 giugno 2025 tratto dal suo sito. Si va ad analizzare la sfera sentimentale, professionale e quella legata alla fortuna negli incontri.

Simon & The Stars, oroscopo settimanale: le previsioni dal 9 al 15 giugno

BILANCIA: la loro testa corre a più non posso, ma non si può vivere solo di immaginazione, devono poi concretizzare i loro progetti. Certi pianeti regaleranno alcune soddisfazioni. Favoriti i cambi di ruolo e i trasferimenti. Venere finalmente non è più in opposizione. C’è più voglia di esprimersi e di dialogare.

SCORPIONE: settimana che è partita col vento in poppa. Spinta favorevole di Mercurio. Favorite le occasioni che portano fuori dalla zona di comfort le relazioni. Non devono restare fermi sul bordo. La Luna piena ha a che fare con la solidità. Devono proiettarsi avanti con i rapporti umani.

SAGITTARIO: vedono al centro della settimana uno snodo importante. Deve esserci più consapevolezza professionale. C’è poca ricettività nelle trattative o nel lavoro in generale. Devono rimettere a fuoco la rotta. In amore hanno bisogno di sentirsi vivo e meno ingabbiato nella routine. La Luna piena illumina il loro sogno.

Oroscopo settimanale degli ultimi segni: le previsioni per amore e lavoro

CAPRICORNO: settimana che richiede presenza e fermezza. Se c’è una dinamica che va risolta, allora è meglio lavorarci su e al più presto. Chi lavora in un’azienda potrebbe avere una responsabilità in più. In amore si torna a respirare grazie a una bellissima Venere. Luna piena mercoledì porta alla luce dei pensieri trattenuti.

ACQUARIO: necessitano di un segnale dal cielo per capire cosa fare. Attorno a loro, però, c’è un certo fermento, quindi possono seguire il flusso e scoprire dove li porterà. Luna piena che illumina la casa delle alleanze. In amore si chiede una cosa solo: la vicinanza più concreta in assoluto, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

PESCI: stanno attraversando un momento di transizione. Il lavoro chiama a fare delle scelte più consapevoli. Sentono anche il bisogno di essere più rispettati. Ora possono volere e ottenere di più, non devono avere paura di osare. Venere di nuovo a favore. Possono capire come far funzionare una relazione. Settimana che apre i sensi anche per chi è single.