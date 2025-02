Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 17 al 23 febbraio 2025 stando sempre attenti alla sfera sentimentale e professionale. I pianeti come Urano, Giove, Marte, Venere e Urano influenzano le scelte e anche le direzioni che possono prendere determinate esistenze.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: finalmente prendono una nuova direzione certi affar quindi possono muoversi con più agilità e sicurezza in se stessi che non è mai male. C’è chi vuole lavorare al futuro e non solo per sbarcare il lunario. Settimana favorevole per abbracciare delle nuove opportunità. In amore le cose non splendono come dovrebbero. C’è bisogno di un chiarimento. Non devono solo scivolare nei malintesi o in fastidiosi non-detti.

SCORPIONE: i nati sotto questo possono tornare a respirare e poi possono anche recuperare un po’ di sicurezza e intraprendenza. Buon aspetto di Sole e Mercurio. Belle le giornate di oggi e domani. Possono portare avanti una proposta concreta. Per l’amore l’atmosfera è molto ottimista. Possono ricostruire un bel dialogo con il partner. Vivono con travolgente passione il rapporto con qualcuno di importante.

SAGITTARIO: Sole e Mercurio possono aiutare le iniziative e i progetti. È ora di prendere in mano la situazione professionale. Ci vorrebbe un po’ di spirito di mediazione. Nuove opportunità. Venere favorevole è proprio la benzina che mancava per riaccendere il motore del loro cuore. Progetti interessanti da realizzare, secondo l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars: oroscopo settimanale fino al 23 febbraio per gli altri segni

CAPRICORNO: devono avere a che fare con Marte in opposizione che crea dei fastidii mica da ridere, ma almeno c’è un po’ di lucidità grazie all’intervento di Sole e Mercurio. C’è chi è in attesa di una risposta e offerta. L’amore torna sotto i riflettori, ma saranno molto più selettivi. Venere in quadratura, Marte sarà un mese in salita per la sfera professionale.

ACQUARIO: la settimana è partita con una bella spinta e procederà bene per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Il Sole sta lasciando il loro segno quindi se ne devono fare una ragione. È arrivata l’ora di rimboccarsi le maniche senza tanti piagnistei. Venere dalla loro parte rende il tutto molto più frizzante e possono anche lasciarsi sorprendere dal partner. C’è anche chi ha bisogno di fermarsi un attimo perché è stanco.

PESCI: febbraio è il loro mese quindi non devono tirarsi indietro, anzi, abbracciarlo in toto senza paure. Progetti in corso e idee da realizzare con energia. Ora tutto può accadere tra soddisfazioni e conferme. Ci sono delle questioni abitative ancora in corso e che dovrebbero essere risolte al più presto. La relazione è anche una forma di investimento quindi la devono sempre rispettare e non fare passi falsi.