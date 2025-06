Sta per iniziare una nuova settimana e, per partire con il piede giusto in questo mese di giugno, diamo uno sguardo alle previsioni dell’oroscopo di Simon and The Stars, valide dal 2 all’8 giugno 2025. Questa settimana, i veri protagonisti dello zodiaco sono gli Acquario, che conquistano il primo posto della classifica. Difatti, questo è è il loro momento, ricco di energia e nuove possibilità da cogliere al volo. Seguono da vicino Bilancia e Gemelli, entrambi in un periodo molto positivo. I primi stanno finalmente raccogliendo i frutti del lavoro fatto nei mesi scorsi, mentre per i Gemelli si apre una settimana piena di stimoli, idee in movimento e occasioni da valutare con attenzione. Attenzione però a concentrarsi e non disperdersi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 2 giugno 2025/ Pesci vulnerabili, Capricorno: occhio alle finanze!

Dopodiché, l’Ariete vive un periodo di preparazione. Il motivo? Il conto alla rovescia verso grandi cambiamenti è partito, ma serve metodo e chiarezza mentale per arrivarci con le idee giuste. Anche per il Toro è il momento di cercare stabilità, rimettere ordine e valutare le scelte più solide, soprattutto sul fronte professionale. La Vergine, reduce da qualche settimana altalenante, torna finalmente a vedere il cielo rischiararsi, grazie soprattutto a Mercurio e Venere di nuovo favorevoli.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 2 giugno 2025/ Leone più concreti, Vergine malinconici

Simon and The Stars: le previsioni dell’oroscopo dal 2 all’8 giugno 2025

A seguire, stando alle previsioni dell’oroscopo di Simon and The Stars, i Pesci vivranno dal 2 all’8 giugno una settimana costruttiva, in cui si gettano basi importanti per il futuro, mentre il Cancro si trova alle porte di una trasformazione significativa. Meno brillante, invece, la settimana per il Leone, che però ha tutte le carte in regola per concludere positivamente il mese, a patto di crederci davvero e investire le energie giuste. In posizione più bassa in classifica troviamo il Sagittario, che però inizia finalmente a risalire.

Oroscopo mensile, chi vince e chi perde in amore: previsioni giugno/ Eros alle stelle per Scorpione e Pesci

Lo Scorpione, invece, si chiude in una fase più introspettiva. Difatti, avrò bisogno di tanto silenzio e riflessione. In coda, purtroppo, il Capricorno, che sta attraversando un periodo di attesa e preparazione. Nulla di tragico, ma la fatica si fa sentire, e solo nella seconda metà dell’anno arriveranno le vere svolte. Nel complesso, si tratta di una settimana di transizione per molti segni dell’oroscopo, ma con chiari segnali di svolta per chi sa guardare avanti con fiducia e pazienza.