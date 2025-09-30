Svelato l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 (tratto dal suo sito) per amore, lavoro e fortuna negli incontri.

Simon & The Stars e l’oroscopo della settimana per gli altri segni

BILANCIA: stanno per cambiare passo nel mondo del lavoro. Non bisogna arrivare per forza allo scontro. Una notizia può rimettere in moto gli affari, ma serve sangue freddo. C’è un cambio di leadership. Con il giusto ascolto poi il dialogo scivola meglio. Alcune relazioni potrebbero non funzionare più.

SCORPIONE: stanno costruendo qualcosa di importante per quanto riguarda la sfera professionale. Possono riprendere in mano una questione lasciata in sospeso e anche riorganizzare tutto dal loro ruolo alle mansioni che svolgono. Attenzione solo a metà settimana. Martedì nel segno li vede più determinati in ambito sentimentale.

SAGITTARIO: il loro lavoro ha bisogno di ritrovare un senso, non è manchi la spinta, ma c’è bisogno di metterci del loro in quel che fanno ogni santo giorno. Buon periodo per mettere in campo idee creative. Il cuore è in salita e infatti c’è una certa dissonanza di Venere. A volte sembra che tutte le persone con cui hanno a che fare siano distratti.

CAPRICORNO: non bisogna lavorare tanto, ma lavorare bene. Presto tornerà a girare per il verso giusto il lato professionale della loro vita. Attenzione perché qualcosa crea un po’ di scompiglio. Una parte di loro necessita di più silenzio. In amore si sentono accolti e anche protetti. Il fine settimana farà la differenza.

ACQUARIO: la concentrazione va tenuta alta. Periodo pressante sul lavoro. Alcuni si stanno affacciando su nuovi ambienti. Ci sono delle nuove responsabilità da affrontare. C’è anche chi riceve una nuova proposta. Vorrebbero una relazione che non vada a complicare loro la vita. Si riapre una conversazione interessante. In coppia si discute per una scelta che riguarda il futuro.

PESCI: in questo periodo necessitano di fidarsi di qualcuno anche al di fuori della loro solita cerchia. Ogni proposta sembra avere una postilla a cui prestare attenzione. Un’intuizione si fa concreta. Si stanno spostando a livello emotivo. Vogliono chiarezza e rispetto, insomma, vogliono vivere un grande amore, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.