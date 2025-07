Ecco l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 30 giugno al 6 luglio 2025 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 30 giugno al 6 luglio 2025 (tratto dal suo sito) per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni dal 30 giugno al 6 luglio 2025

BILANCIA: i nati sotto questo segno sono stanchi. Per salire più in alto a volte bisogna fare un piccolo passo indietro. C’è la quiete prima del movimento. Qualcosa cambia a partire da mercoledì. C’è un chiaro percorso di crescita professionale. Bisogna rivedere alcuni spazi di lavoro. Bellissima Venere che torna a brillare nel cielo piuttosto complesso. Si discute di un progetto da realizzare in futuro.

SCORPIONE: si stanno muovendo due forze opposte nella loro vita. Da una parte i voli pindarici dei sogni e dall’altra la difficolta di realizzarli concretamente. Potrebbero vivere un momento di confusione a metà settimana. Periodo che rimane positivo per i loro affari. Non è un momento da prendere alla leggera, nemmeno da forzare. C’è chi vive un moto interiore difficile da ignorare.

SAGITTARIO: al loro arco hanno tante frecce. Gli obiettivi vanno riorganizzati. C’è la necessita di revisionare alcuni progetti intorno a venerdì 4 luglio. Le collaborazioni vivono una fase di ridefinizione. Necessitano di chiarezza tra Venere opposta e Marte in aspetto particolare. Per i single è un cielo che smuove le novità.

Simon & The Stars svela l’oroscopo della settimana per gli altri segni

CAPRICORNO: non tutto deve piacere loro per forza. C’è chi deve accettare un compromesso. Non devono restare all’ombra solo per non disturbare. Occhio ai soci o ai colleghi che scaricano su di loro ogni responsabilità. In amore c’è qualcosa che bussa dentro. Diritto di essere amato in moto autentico. C’è chi è in crisi e ha bisogno di ridefinire la relazione.

ACQUARIO: stanno cercando una nuova stabilità. Si muove qualcosa di positivo. C’è chi richiede un piccolo sacrificio. Piccola svolta tra mercoledì e giovedì, ma devono ricordarsi di non strafare. C’è chi deve aggiustare delle questioni personali o legate alla casa che sono rimaste in sospeso. Dal 4 avranno in Venere una alleata preziosa. C’è bisogno di ritrovare autenticità nel gioco della vita.

PESCI: dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari di lavoro. Alcune trattative possono essere rallentate da alcuni dettagli economici. Alcuni potrebbero valutare un trasferimento. C’è chi deve dedicarsi a un hobby. Con Marte in opposizione e Venere che va in quadratura. Non c’è nulla da temere. Grandi occasioni per i single durante il weekend, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.