Svelato l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars, 4-10 agosto 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 4 al 10 agosto 2025 (tratto dal suo sito). Si ricorda che le previsioni zodiacali sono per quel che riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars: le previsioni fino al 10 agosto 2025

BILANCIA: il problema sul lavoro non riguarda solo la fatica, ma anche il fatto che non riconoscono più i loro colleghi. Credono di meno ai progetti. Arriva, però, una nuova spinta a rimettersi in gioco al più presto. Devono capire con chi vogliono collaborare. Attenzione al clima aspro. Sono davvero innamorati o hanno solo paura di impegnarsi in una relazione. Sabato avranno la Luna che toccherà loro il cuore.

SCORPIONE: devono cambiare lavoro o l’impegno che mettono dentro di esso. Andare avanti così non è più possibile. Strana irrequietezza. Mercurio non aiuta a mettere a fuoco le cose. Venere a favore, devono capire se sono stanchi dal punto di vista affettivo oppure no. Certi messaggi arrivano quando sono storti.

SAGITTARIO: la vera sfida è farsi ascoltare sul piano del lavoro. Inizio settimana o venerdì possono segnare una svolta. Bisogna tagliare il superfluo e andare al punto. Marte e Venere escono da una posizione conflittuale. Con il partner c’è qualcosa da chiarire al più presto, dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

Simon & The Stars svela l’oroscopo della settimana prossima per amore e lavoro

CAPRICORNO: le settimane come questa servono a capire chi sono davvero. Prima di firmare un contratto devono chiarire alcuni punti. Mai sottovalutarti. Marte li spinge a farsi valere. Per tenere in piedi una relazione stanno facendo i salti mortali. Luna piena precisa.

ACQUARIO: hanno delle idee interessanti, anche se un po’ azzardate. Devono capire con chi mettersi in gioco e collaborare. C’è una certezza che cresce in loro e c’è anche una decisione che chiude un cerchio. Devono capire cosa vogliono dall’amore nel fine settimana.

PESCI: c’è qualcosa che non torna sul fronte sentimentale. Forse non vogliono lavorare con il gruppo sul luogo adibito a ciò. Occhio alle giornate di inizio settimana. Ogni parola è rischiosa, ogni silenzio un ostacolo, ma la Luna riattiva pensieri che pensavano essere sopiti da tempo.