Vediamo cosa succederà agli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars fino al 9 febbraio 2025 tratto dal suo sito molto seguito dagli appassionati di astrologia. Si deve sempre tenere conto delle stelle e dei pianeti che vanno spesso a indicare la strada per l’amore, la sfera professionale e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Simon & The Stars per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: sono preda di tanti pensieri e vorrebbero anche metterli in azione. Torna in auge una bella creatività grazie alle stelle e ai pianeti. Per riuscire a ottenere quello che vogliono devono essere un po’ più metodici e lasciare l’improvvisazione ad altri segni. Alcune problematiche di lavoro andrebbero risolte e lasciate alle spalle. Attenzione alle questioni economiche. Più proficue le giornate di giovedì e di venerdì.

SCORPIONE: nervosismo in agguato a causa della quadratura di Mercurio. Devono stare molto attenti al rapporto con i capi e con i colleghi che potrebbe essere un po’ difficoltoso. In amore c’è bisogno di qualcuno che rispetti i loro tempi in tutto e per tutto. Da una questione di lavoro potrebbero sentirsi un po’ estromessi, il consiglio è quello di mantenere la calma.

SAGITTARIO: il cielo si fa molto interessante per i nati sotto questo cielo, in special modo per la sfera lavorativa. Venere torna finalmente in buon aspetto. Un collega o anche solo un amico potrebbe dare loro una mano molto importante. Utili le giornate di giovedì e venerdì per affrontare dei colloqui o prendere delle decisioni. La settimana, quindi, viene definita da work in progress dall’astrologo in questione.

Simon & The Stars svela l’oroscopo della settimana (fino al 9 febbraio 2025)

CAPRICORNO: questa settimana potrebbe arrivare un cambio di scenario che non andrà ad annullare tutto quello che è stato fatto finora. Dissapori a causa dell’ingresso nel segno di una Venere un po’ dispettosa. Potrebbero esserci dei problemi con i rapporti interpersonali in generale. Giornata di sabato che va gestita con prudenza. Il clima attorno a loro non è più dei distesi, ma non devono temere, come dice bene l’oroscopo di Simon & The Stars.

ACQUARIO: hanno tantissimi pianeti dalla loro parte. Sole, Mercurio e da questa settimana ci sarà anche il ritorno di Venere. Sono gli altri che ora si devono adattare a loro, non il contrario. C’è chi si butta in determinate situazioni e chi invece preferisce essere un po’ più conservatore. C’è un certo atteggiamento ribelle anche grazie a Mercurio. Bene alcuni movimenti in campo economico e finanziario.

PESCI: a partire dalla metà del mese di febbraio potranno contare su due ritorni, quello di Mercurio e Sole. Bella novità a livello professionale, possono anche contare sull’apporto positivo di Giove. Stanno seguendo una direzione ben precisa. Le conferme in campo lavorativo arriveranno in tarda primavera o in estate.