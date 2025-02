Inizia – come di consueto – il nostro viaggio nell’oroscopo Simon & the Stars di domani, martedì 25 febbraio 2025, per scoprire ed approfondire il cielo che attenderà i primi sei segni dello zodiaco, mentre agli altri sei – ovviamente – abbiamo dedicato un altro articolo a parte che potete facilmente recuperare nel caso in cui non siate tra i nati sotto l’Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro, il Leone o la Vergine: come sempre per scoprire e riportarvi l’oroscopo Simon & the Stars di domani ci siamo affidati al sito del famoso astrologo; ma entriamo subito nel vivo delle previsioni puntando il nostro naso al cielo per osservare gli astri di martedì 25 febbraio 2025!

Oroscopo Simon & the Stars di domani, 25 febbraio 2025/ Tutte le previsioni dalla Bilancia ai Pesci

ARIETE: la giornata di martedì per gli Ariete si presenterà con una generale e leggera agitazione che dovrà essere affrontata nel giusto modo incanalandola soprattutto nel lavoro, ma stando attenti a non sovrapporre troppi impegni tra loro perché sempre e comunque di ‘sole’ 24 ore si tratta e nel frattempo si dovrà pensare anche alla vita privata; fermo restando che l’amore sarà ancora stressante e faticoso, decisamente poco propenso ad aprire la porta a confronti chiarificatori.

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 25 febbraio 2025/ Nuovi stimoli per Acquario, riflessioni per Bilancia

TORO: secondo l’oroscopo Simon & the Stars di domani per i Toro sarà ancora permeato da quella confusione sul futuro lavorativo e sui prossimi (o attuali) progetti da seguire, ma per ora il caso di rallentare un attimo e dare al tempo agli astri di smuovere leggermente la situazione – forse già attorno a giovedì o venerdì; così come anche in amore forse – specie chi ha iniziato una nuova relazione da poco – non sarà semplicissimo ottenere quella ricercata stabilità.

GEMELLI: decisamente migliore il martedì che attende i Gemelli, perché resta ancora parecchio forte la presenza dell’ottimo Mercurio che proprio da domani potrebbe portare qualche interessante proposta che – senza impeti – andrà valutata attentamente, specie da chi non è ancora sicuro della strada da seguire; probabili gelosie in amore, ma è bene procedere cauti per ora per evitare di trovarsi in una brutta posizione in vista dei prossimi giorni che potrebbe diventare leggermente complessi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 24 febbraio-4 marzo 2025

L’oroscopo Simon & the Stars di domani, 25 febbraio 2025 per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: proseguendo nella scoperta dell’oroscopo Simon & the Stars di domani, martedì 25 febbraio 2025, per i Cancro sembra iniziare un momento di stasi lavorativa forse legata a quell’aria di cambiamento che aleggia in ufficio e che potrebbe portare a qualcosa di nuovo, ma solamente sul finire della settimana; mentre chi ha saputo affrontare con il giusto piede il fastidioso lunedì che si sta per concludere godrà anche di una tranquilla giornata amorosa.

LEONE: per i leone l’oroscopo Simon & the Stars di domani sembra anticipare una giornata di incertezze e (forse accesi) confronti lavorativi da sfruttare senza prenderli come un attacco personale per dare una ‘svecchiata’ a qualche progetto in corso; svecchiata che torna anche dal punto di vista amoroso, sfruttando la bella Luna Piena per parlare finalmente di sentimenti con il partner e portare una ventata di aria fresca all’interno delle mura domestiche.

VERGINE: infine – almeno per questa prima parte delle previsioni dell’oroscopo Simon & the Stars di domani – per la Vergine forse è arrivato il momento di chiarire qualche aspetto dubbioso dal punto di vista lavorativo in vista di una settimana che più avanti potrebbe causare diverse pressioni; così come anche l’amore potrebbe chiedere (o esigere) un costruttivo confronto che andrà affrontato senza rabbia e con il cuore il più aperto possibile.