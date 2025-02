Proseguiamo – e concludiamo – il nostro viaggio nell’oroscopo Simon & the Stars di domani, martedì 25 febbraio 2025 dopo aver già visto tutte le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco entrando immediatamente nel vivo delle stelle che attenderanno nelle prossime 24 ore tutti i nati sotto i segni della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dall’Acquario e dei Pesci: come vi ricordiamo sempre, la fonte del nostro oroscopo Simon & the Stars di domani è il sito ufficiale del famosissimo astrologo; mentre cliccando qui troverete anche tutte le previsioni settimanali fino al 4 marzo!

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 25 febbraio 2025/ Nuovi stimoli per Acquario, riflessioni per Bilancia

BILANCIA: sperando che l’ansia non abbia preso il sopravvento nella giornata di oggi, il martedì della Bilancia presenterà buone opportunità di ripresa e recupero con qualche ottima soluzione in vista per i problemi dell’ultimo periodo; ma sarà l’amore a portare ancora un certo sconforto che è importante non trasformare in rabbia dando il via ad un litigio che in questo momento non sarebbe affatto positivo, soprattutto perché la fine della settimana sarà più tranquilla.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 24 febbraio-4 marzo 2025

SCORPIONE: per gli Scorpione l’oroscopo Simon & the Stars di domani, martedì 25 febbraio 2025, anticipa la possibilità di avanzare quella richiesta taciuta nel corso delle 24 ore odierne con il fermo aiuto dell’ottima Luna Nuova che anche illumina il percorso lavorativo risvegliando la creatività; mentre in amore è il momento migliore per dedicarsi alla scoperta (o riscoperta) del partner in vista di un fine settimana che saprà regalare importanti emozioni e novità!

SAGITTARIO: dal punto di vista dei Sagittario il cielo di martedì – sempre secondo l’oroscopo Simon & the Stars di domani – è ottimo per chi ha in ballo una trattativa o qualche richiesta da avanzare a chi di competenza all’interno dell’ufficio, ma sempre valutando le offerte senza lasciare che sia l’impeto a prendere il sopravvento; con un amore decisamente favorevole per chi ha grandi (o, ancora meglio, grandissimi!) progetti nel cassetto con il partner.

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 25 febbraio 2025/ Brilla il Leone, possibili liti in amore per Vergine

L’oroscopo Simon & the Stars di domani, 25 febbraio 2025 per Capricorno, Acquario e Pesci

CAPRICORNO: decisamente ottimo l’oroscopo Simon & the Stars di domani, martedì 25 febbraio 2025, per chi è nato sotto il Capricorno con la splendete Luna Nuova che favorirà – specialmente dal punto di vista lavorativo – le trattative e le negoziazioni di qualsiasi tipo; mentre forse Venere e Marte non aiuteranno dal punto di vista dell’amore, con qualche chiarimento in vista ma in una settimana ancora lunga che per ora è all’insegna della quiete e della tranquillità!

ACQUARIO: tanti i progetti lavorativi che affolleranno domani la testa degli Acquario in un periodo di grande fermento, ma anche di lievi incertezze, il tutto condito con un confronto con il proprio superiore che proprio martedì potrebbe portare a qualcosa nel caso in cui si lasci a casa la testardaggine; così come anche a casa la giornata sembra essere positiva per un lungamente attesto (e forse anche troppo a lungo rimandato) confronto con la dolce metà.

PESCI: parola infine – in questo secondo appuntamento odierno con l’oroscopo Simon & the Stars di domani – ai Pesci che sono ancora fermi a quel bivio di opportunità che ad un certo punto richiederà una chiara e precisa decisione; con un testo che si ripete quasi identico anche per l’amore con tutte quelle aspettative favorite dalla Luna Nuova che ad un certo punto dovranno essere messe nero su bianco per arrivare a quella svolta sentimentale tanto desiderata.