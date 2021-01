Toro, Oroscopo Paolo Fox 2021 a Domenica In/ Cristiano Malgioglio: via a nuovi progetti

Oroscopo Paolo Fox 2021, Toro: lavoro, amore e fortuna, il nuovo anno come sarà?

A Domenica In, Paolo Fox ha svelato l’oroscopo 2021 con le previsioni anche per il segno del Toro. Cristiano Malgioglio ha inviato un sms alla conduttrice per conoscere come sarà il nuovo anno in arrivo. Secondo l’astrologo, Giove e Saturno appaiono dai primi mesi non in opposizione ma con una situazione non troppo favorevoli al vostro segno. Ciò determina che l’inizio dell’anno non prevedrà ottime prospettive ma una certa fatica in particolare dal punto di vista economico, con la necessità di dover valutare con attenzione alcune spese.

Come spiega Paolo Fox nel suo oroscopo, il Toro è un segno che ha necessità di sicurezza, ma in questo momento non avrete delle reali certezze dal punto di vista professionale. Vivete un momento in cui anche se vi domandate quale siano le vostre opportunità non sapete darvi delle risposte certe.

Lavoro: nuovi progetti in partenza

Alcuni dei nati sotto il segno del Toro dal punto di vista lavorativo stanno iniziando dei progetti, altri invece devono scegliere di sottoscrivere un lavoro che però non sembra soddisfare il vostro modo di essere. Una confusione che, secondo l’oroscopo 2021 di Paolo Fox perdurerà fino a maggio e giugno e che vi crea una certa irrequietezza privandovi di quella serenità di cui avete bisogno. In ogni caso non dovrete preoccuparvi dei progetti che avete posto in essere nel 2020, dato che tutti quelli che avete ideato o messo in cantiere continueranno a portare i loro frutti oppure si potranno realizzare con successo. Il 2020 è stato un momento particolare per tutti i segni, ma per i segni di terra è stato un anno ricco di prospettive e che vi ha permesso di effettuare una certa crescita.

Amore: decisioni dopo l’estate

Per affrontare al meglio il nuovo anno, il Toro dovrà accettare il fatto che inizierà a rilento dato che avrà una certa difficoltà ad organizzare al meglio quelle realtà pratiche che sono per esempio collegate alla vita lavorativa e che porteranno alcuni dubbi sul lavoro. Nei mesi successivi invece le cose lentamente cambieranno, con delle prospettive positive. Se si devono fare delle scelte importanti dal punto di vista sentimentale e lavorativo il consiglio è quello di attendere dopo l’estate, infatti negli ultimi mesi del 2021 si avrà una crescita in positivo di tutte le realtà, grazie all’influsso di un Giove molto favorevole. In ogni caso dal punto di vista sentimentale l’oroscopo 2021 non prevede dei grossi cambiamenti, mentre dal punto di vista economico dovrete fare attenzione alle spese e quindi scegliere di eliminare quelle attività o quei progetti che vi potranno portare a troppe uscite e a pochi guadagni.

Oroscopo Toro, le previsioni di Paolo Fox per il 2021

In conclusione mentre il 2020 è stato un anno all’insegna dello sviluppo e della crescita personale e lavorativa, il 2021 per i nati Toro si prospetta sin da subito come un anno di revisione, in cui vivrete una certa confusione iniziale ma che poi si spera passerà. In particolare l’attenzione dovrà essere posta dal punto di vista economico con la necessità di gestire in maniera tranquilla le vostre spese e poter fare attenzione alle attività che avete posto in essere. È un anno con una certa austerità nella vostra vita, in cui andrete alla ricerca di certezza che sono parte integrante del vostro segno in quanto elemento collegato alla terra. Se nei primi mesi dovrete porre una certa attenzione, in quelli finali invece otterrete un enorme cambiamento, grazie all’influsso positivo di Giove.

© RIPRODUZIONE RISERVATA