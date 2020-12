Oroscopo Toro 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: Ambra Angiolini si sposerà con Massimiliano Allegri?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Toro: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Ecco le previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo 2021 del Toro in attesa delle rivelazioni del noto astrologo a I Fatti Vostri oggi 31 dicembre durante la puntata. Guardando al futuro con ottimismo, la seconda parte del 2021 sarà più interessante della prima per i nati sotto questo segno. Il 2021 sarà un anno che porterà grandi trasformazioni e scelte difficili: i nuovi progetti decolleranno lentamente e non mancheranno normali periodi di incertezza.

Amore: l’oroscopo 2021 suggerisce prudenza

Il Sagittario ha un atteggiamento schivo e prudente verso l’amore, inoltre Saturno ancora dissonante non lascia in piedi relazioni che non valgono. Mercurio torna attivo dal 15 marzo e intorno al 22 ci sarà maggiore tranquillità per il cuore. L’ultima settimana di marzo può portare sensazioni belle e intriganti, in attesa che ad aprile Venere entri nel segno zodiacale. Paolo Fox suggerisce a coloro che vogliono intraprendere nuove relazioni di scegliere persone stabili. In amore le sensazioni tornano più positive dopo il 19 aprile, il 23 e il 24 aprile sono le giornate miglior per un confronto. Il sole entra nel segno del Toro da 21 del mese, dando più spazio al relax e alla passionalità,

Lavoro: oroscopo incerto per il Toro

Pe quanto riguarda il lavoro, dal 13 maggio Giove non è più in aspetto critico e sarà possibile vedere le cose con più chiarezza. Si apre un periodo di innovazioni inevitabili. Per il Toro la seconda metà di settembre diventerà più positiva per le collaborazioni. Nelle sue previsioni Paolo Fox, anticipa che il 2021 sarà un anno complicato sul lavoro. L’oroscopo del Toro è molto incerto ed è meglio evitare qualsiasi tipo di azzardo.

Salute: il Toro ha bisogno di tempo per se stesso

Il Toro ha bisogno di recuperare energie e non deve disperderle. Paolo Fox suggerisce ai nati sotto questo segno di ritagliarsi del tempo per se stessi. Settembre parte bene, ma aumenteranno i motivi di agitazione. Meglio non sforzarsi troppo negli ultimi giorni del mese.

Oroscopo Toro: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Ambra Angiolini?

Amba Angiolini, nata il 22 aprile 1977, è del segno del Toro. Nelle sue previsioni dell’Oroscopo 2020 Paolo Fox aveva anticipato che il Toro avrebbe vissuto un periodo favorevole grazie a Sole, Mercurio, Giove e Urano. Sotto questo cielo così positivo, i nati sotto questo segno avrebbero potuto iniziare nuovi progetti. E così è stato anche per l’attrice che nei mesi scorsi ha pubblicato il suo primo libro “InFame”, in cui racconta la sua lotto contro la bulimia. “Massimo mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale ovvero scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”, ha raccontato Ambra ospite di Verissimo, parlando del suo rapporto con Massimo Allegri. Sempre in ambito lavorativo, Ambra Angiolini è reduce del successo della fiction “Il silenzio dell’acqua 2”, andata in onda su Canale 5 dal 27 novembre.

Per quanto riguarda l’amore del Toro nel 2020, Paolo Fox aveva parlato di coppie pronte a fare il grande passo. Da tempo si vocifera delle nozze tra l’attrice e l’ex allenatore della Juventus, ma per il momento i due non hanno mai confermato la notizia con una data.



