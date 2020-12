Oroscopo Vergine 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: sarà l’anno di Belen Rodriguez?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Vergine: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Nonostante le complicazioni viste nell’ultimo anno, la Vergine è uno dei segni che riuscirà ad emergere per vivere al meglio il nuovo anno, anticipa Paolo Fox nelle sue previsioni dell’Oroscopo 2021. A gennaio Venere e Marte, favorevoli insieme a Urano, segnano lo sblocco di alcune questioni legali o professionali. Chi si è separato di recente deve andare avanti e credere ancora nell’amore perché si può ripartire.

Amore: primavera agitata a livello sentimentale

A gennaio Venere e Marte sono favorevoli e intorno al 12 potrebbe nascere qualche emozione in più. Il 2020 è stato un anno complicato ed è nomale che ci sia ancora qualcosa da recuperare. In primavera potrebbero arrivare nuovi amori per la Vergine, ma anche ripensamenti. Maggio potrebbe essere un mese agitato, invece giugno grazie a Venere e Marte favorevoli appare più stabile a livello sentimentale. In autunno ci sarà bisogno di calma e sangue freddo: ottobre non è il mese migliore per capire da che parte sta il cuore. Come sempre bisogna prestare attenzione se in amore le cose non sono chiare.

Lavoro: cosa deve aspettarsi la Vergine dall’oroscopo Paolo Fox 2021?

Per il Toro ci sono ancora delle situazioni da chiarire a livello economico, per questo motivo non mancheranno momenti di forte tensione. A giugno Giove è contrario e genere indecisione, invece a fine mese non mancheranno dinamismo e prontezza di riflessi. Agosto è un mese creativo e produttivo: i nati sotto il segno della Vergine possono pensare alle prospettive in vista dell’autunno. La fine dell’anno porta con sé

una visione serena del futuro.

Salute: da aprile inizia il recupero

Ad aprile Marte è dissonante: non mancheranno stanchezza, fastidi intestinali e arrossamenti cutanei. Nell’oroscopo 2021 di Paolo Fox suggerisce ai nati sotto il segno della Vergine di curare la pelle con attenzione. Dal 19 al 30 aprile si può pensare a un recupero. Non sono da escludere iscrizioni in palestra e miglioramenti estetici. A giugno la forma fisica migliora, grazie al Sole favorevole. Bisogna sempre prestare attenzione all’alimentazione e trovare tempo per un po’ di relax.

Oroscopo Ariete: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez, nata il 20 settembre 1984, è del segno della Vergine. Paolo Fox nelle sue previsioni del 2020 aveva anticipato un oroscopo movimento per la sfera affettiva della Vergine. Secondo Fox la primavera sarebbe stata il momento più propizio per mettere a fuoco la propria situazione sentimentale con chiarezza. Nel 2019 Belen era tornata con il marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Ma a primavera 2020 i due si sono nuovamente lasciati: “È lecito che una famiglia che si è rotta un po’ di tempo fa ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare”, ha detto la showgirl argentina in una recente intervista concessa al Fatto Quotidiano. Ma Belen Rodriguez non è rimasta single a lungo. In estate la bella argentina ha iniziato una relazione con i giovane hairstylist Antonino Spinalbese, che sembra procedere a gonfie vele.

