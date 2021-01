Oroscopo Vergine 2021, Paolo Fox Domenica In/ Rita Dalla Chiesa, emozioni in amore

Oroscopo Paolo Fox 2021, Vergine: lavoro, amore e salute che anno sarà?

L’oroscopo 2021 per il segno della Vergine secondo Paolo Fox a Domenica In, svelato nella puntata del 3 gennaio 2021. Il 2020 si è prospettato un anno importante per il segno della Vergine in particolare dal punto di vista lavorativo. Infatti varie persone di spettacolo come per esempio la stessa Rita Della Chiesa hanno effettuato dei programmi televisivi raggiungendo un certo successo. Quindi se si mette da parte la situazione di emergenza della pandemia del Covid-19, che ha interessato tutti i segni dello zodiaco, la vergine ha avuto un momento di grande crescita che continua oggi anche nel 2021. Infatti tutto ciò che avete realizzato anche se per alcuni di voi con una certa difficoltà, potrà essere continuato in maniera produttiva e con prospettive positive anche nel 2021.

Attenzione però al vostro continuo tentativo di migliorare voi tessi, in quanto sieste un segno molto perfezionista, dato che volete raggiungere la precisione e ottenere sempre il massimo da qualunque situazione vi trovare a vivere. Questo però vi porta troppo spesso ad esagerare e ad avere difficoltà a trovare un po’ di diplomazia e dei compromessi con le persone che avete vicino.

Oroscopo Vergine, le previsioni di Paolo Fox per il nuovo anno

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la vostra continua ricerca di precisione dovrà essere moderata, dato che se non si riesce a raggiungere un compromesso può capitare che si intraprendono dei percorsi in salita e che vi porta quindi a non riuscire a realizzare un vostro progetto, ma a fermarvi nella vostra strada, bloccando ogni vostra idea. A vostro vantaggio però vi è un altro aspetto che vi differenzia da molti segni ed è quello di essere delle persone molto concreti e al contempo professionali, caratteristiche che vi permettono di affrontare anche i momenti più difficili ma con le giuste strategie.

Lavoro: successo per gli accordi

È importante precisare che per il segno della Vergine secondo l’oroscopo Paolo Fox il 2021 non prevede un cielo definito con pianeti come Giove e Saturno che nel 2020 vi hanno aiutato con rinnovata energia e forza, ma avrete l’opportunità di vivere tutte le idee e i progetti che avete messi in cantiere nell’anno precedente. Per esempio dal punto di vista lavorativo se avete stipulato degli accordi nel 2021 poterete rinnovarli con successo, oppure dal punto di vista di contratti che avete iniziato a discutere, adesso è il momento di stipularmi con successo.

Amore: nuove emozioni in arrivo

L’amore vive un momento particolare, dato che si potranno vivere nuove emozioni ma ovviamente dato che siete un segno molto perfezionista questo vi porta a vivere ad ogni età in maniera differente le vostre emozioni. Quindi per chi è alla ricerca di un sentimento che rapisce questo può essere un momento da affrontare con calma. Per concludere L’oroscopo Paolo Fox chi svela che il 2021 non si prospetta un anno difficile, ma al contempo non sarà presente un cielo particolarmente favorevole. Tutto ciò che avete messo in cantiere nel 2020 si realizzerà con certezza, e ciò vale sia per quanto riguarda l’aspetto sentimentale ma soprattutto per i progetti in ambito lavorativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA