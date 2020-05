Oroscopo Vergine, Bilancia, Toro e Sagittario di Paolo Fox di oggi 9 maggio 2020:

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per la Vergine di Paolo Fox

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox la Vergine che in questo sabato deve riposare e avere attorno persone che ora non riescono a riconoscere il valore è un problema. Per chi ha un’attività in proprio si riparte anche se c’è chi non si è fermato. Alcuni segni recuperano in fretta. Solo l’amore è offuscato perché si hanno idee diverse dal partner o questi giorni ci si trova a mettere le relazioni in secondo piano.

Bilancia, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Bilancia ha un periodo in cui farà scelte importanti per l’estate. Uno dei mesi migliori per le relazioni è luglio. Tanti dubbi sul lavoro. Si vivrà un periodo importante, ma è meglio evitare compromessi.

Oroscopo del Toro secondo le previsioni di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Toro. Ha bisogno di fiducia e coraggio, Saturno ritarda e questo lo si sa già. Questo è un concetto che va ribadito, non si può dire che sia un anno favoloso perché alcuni vedono certi progetti sfuggire. I progetti ci sono però anche se ci si trova in una situazione che porta disagio. Molti sono arrabbiati perché hanno a che fare con gente non affidabile.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Sagittario

Il Sagittario ha Luna nel segno e Venere opposta, a volte ci si sente più vicini a una persona. Sono giornate importanti per risolvere un problema personale.



