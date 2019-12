Oroscopo Vigilia di Natale/ Amore, Lavoro e i segni al top di oggi 24 dicembre

Il resoconto dell’oroscopo di oggi di Palo Fox

TOP – L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino quelli che sono da considerarsi i segni al top della giornata di oggi, 24 dicembre 2019. Per i nati sotto il segno del Toro ci sarà un oroscopo importante che permette di mettere in discussione ciò che non funziona. Per il Capricorno ci sono delle stelle importanti con picco massimo giovedì quando la Luna sarà nel segno, non saranno pochi quelli che incontreranno una persona da amare. C’è grande voglia di recuperare il tempo perduto e per questo si è molto lucidi e pronti a chiudere quello che non funziona. Per il Leone questa è una giornata attiva e interessante che è un preludio a un Natale molto interessante e che può portare a una crescita non di poco conto. Staremo a vedere cosa accadrà nel momento in cui si riuscirà a concretizzare il tempo in maniera maggiormente utile.

LAVORO – In vista della vigilia di Natale andiamo a vedere per l’oroscopo di Paolo Fox le specifiche di chi oggi lavorerà. Per l’Ariete il lavoro che procede a rallentatore, ma il 2020 sarà un anno di riferimento per chiudere ciò che non va e ripartire anche per quanto riguarda qualche piccola situazione non andata come si voleva. Chi tra i Toro lavora part time avrà qualcosa in più e chi fa praticantato l’anno prossimo strapperà un contratto più lungo. Successo nel campo professionale per i nati sotto il segno dei Pesci. Si deve sfruttare questo momento in cui le cose stanno andando bene dal punto di vista astrologico. Come specifica infatti Paolo Fox molto spesso la condizione positiva non crea successo da sola, ma serve alimentarla con le buone intenzioni e la voglia di raggiungere i propri obiettivi.

AMORE – Il Natale porta tanto amore di solito nei cuori, vediamo in merito cosa ha detto Paolo Fox nel suo oroscopo. Piano piano l’Ariete riesce a riemergere con Venere positiva che lo sarà ancora di più in Primavera. Per le coppie più fortunate grandi decisioni entro maggio. Se la Vergine trovasse una persona analitica e precisa come lo stesso Vergine ci si annoierebbe. Si cerca di mettere ordine nella vita degli altri e si trovano persone con la testa tra le nuvole per questo. Con Venere in opposizione il Leone adesso si sente che qualcosa non va è meglio parlare. Da uno scontro e da una situazione di apparente difficoltà può nascere qualcosa di più. Ogni controversia andrebbe risolta al più presto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA