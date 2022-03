Oroscopo weekend 12-13 marzo 2022/ Le previsioni di Paolo Fox

Oroscopo weekend Paolo Fox, 12 e 13 marzo 2022

È finalmente arrivato il fine settimana e si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo weekend Paolo Fox, dalle pagine del settimanale “DiPiù”, con previsioni e suggerimenti per i 12 segni zodiacali per affrontare al meglio le giornate di sabato 12 marzo e domenica 13 marzo 2022. Si prevedono novità concernenti il lavoro e le finanze, gli affetti e l’amore, il benessere e la salute. Cosa riservano le stelle per questo fine settimana? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo weekend 12 e 13 marzo 2022, a cura di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

Si parte con l’Ariete. Domenica il Sole entrerà in questo segno e potrebbe portare a una conferma relativa al mondo del lavoro: dovete dare il meglio di voi stessi. È un weekend di discussioni e vi sentite anche fuori gioco, soprattutto nella giornata di domenica. Spazio nell’oroscopo weekend, poi, ai nati sotto il segno del Toro, che in questo momento non solo al top a livello fisico. Parlando d’amore, questo è un weekend di recupero: rimandate le cose più importanti, la nuova settimana vi chiedere di esercitare molta pazienza. In ambito lavorativo, a breve i vostri dubbi troveranno riposte. Per i nati sotto il segno dei Gemelli è meglio non aspettarsi grandi cose nei prossimi giorni, più produttiva la prossima settimana. Per l’amore è un weekend passionale.

Secondo l’oroscopo weekend per il Cancro, i pianeti iniziano a parlare di novità, soprattutto per il settore della professione. In questo fine settimana avete una carica interiore pazzesca. Il Leone nel corso del weekend potrebbe discutere con il partner. L’uomo è altalenante, la capacità di concentrazione è al minimo. Nel lavoro, tra i nati sotto il segno delle Vergine, c’è chi sente il bisogno di prendersi una pausa di relax. Lasciate che le cose accadano: siate più spontanei.

Paolo Fox e l’oroscopo weekend 12 e 13 marzo 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrologiche dell’oroscopo weekend 12 e il 13 marzo 2022, per i nati sotto il segno della Bilancia non c’è un attimo da perdere se vogliono ripartire come coppia: le giornate successive al weekend saranno le migliori. Abbiate molta cura degli amici che possono sostenervi sempre. Lo Scorpione no sta vivendo un periodo facile in amore: subito dopo il fine settimana potrebbe riaffiorare qualche problema. Cercate di farvi scivolare le cose addosso. Per i nati sotto il segno del Sagittario, Paolo Fox nell’oroscopo weekend anticipa che il fine settimana aprirà una settimana di predisposizione all’amore. Siete anche piene di idee: non sprecate questo momenti di creatività!

Per tutti i Capricorno si prevede un weekend all’insegna dell’amore: le storie appena nate, se alimentate bene, promettono tanto. La Luna in opposizione scombussola il vostro umore. Per gli Acquario, invece, i giorni successivi al weekend saranno un po’ sottotono ma poi si recupererà: rimandate gli impegni inutili. I Pesci devono sfruttare pienamente questo weekend: siate intraprendenti e gentili!



