Oroscopo weekend 14-15 marzo 2020/ Cancro, Gemelli, Scorpione al top ma Pesci e…

Simon & The Stars, oroscopo del weekend, Previsioni 14-15 marzo: segni al top

L’oroscopo di Simon & The Stars per il weekend ci racconta anche quali saranno i segni al top per 14 e 15 marzo 2020. Cancro: per i single questi saranno due giorni davvero speciali, in grado di regalare soddisfazione, per i single. Si inizia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel. Giornate interessanti per gli incontri anche se i problemi legati al Coronavirus rischiano di rovinare tutto. Gemelli: Saranno giornate davvero molto intriganti quelle del weekend con il segno che sta attraversando un periodo piuttosto piacevole. Ci si potrebbe finalmente lasciare andare all’amore con una persona che è stata messa nel mirino da diverso tempo e che rischia di diventare un punto di riferimento. Scorpione: il weekend porterà a grandi soluzioni per il segno, convinto di poter ottenere il suo personalissimo riscatto. Per la prossima settimana poi è prevista un ulteriore crescita grazie all’arrivo di un Mercurio favorevole. Staremo a vedere cosa accadrà.

Capricorno, Pesci e Bilancia segni in crescita

Voltiamo pagina e prendendo ancora come punto di riferimento l’oroscopo di Simon & The Stars analizziamo da vicino i segni che si possono considerare in crescita in un periodo veramente molto difficile per il nostro paese. Capricorno: in molti sono convinti che questo momento possa essere perfetto per fare un grande passo. Le coppie felici infatti potrebbero decidere di trasferirsi e iniziare a vivere insieme. Ci saranno dei nuovi incontri che potrebbero regalare soddisfazioni. Pesci: il cielo migliora decisamente nel weekend e può regalare delle ottime risposte. Si tratta di un momento ideale per una trasferta anche se l’emergenza che c’è in Italia ovviamente obbliga ad evitare passi avventati e ingiustificati. Bilancia: continua l’ondata di ottimismo arrivata per chi vuole lanciarsi in una avventura immobiliare. Alcuni argomenti spinosi si potrebbero affrontare con attenzione ma voglia di raggiungere un traguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA