Oroscopo weekend 14-15 marzo 2020/ Sagittario, Acquario, Vergine in crisi ma Bilancia, Ariete e…

Oroscopo Simon & The Stars, 14-15 marzo previsioni del weekend: segni flop

Grazie all’oroscopo di Simon & the Stars andiamo a vedere quei segni che si possono considerare flop per il weekend. Vergine: il segno è protagonista di un piccolo calo fisico, soprattutto per quanto riguarda la giornata di domenica 15 marzo. Attenzione alla privacy, perchè un membro della famiglia potrebbe essere davvero molto invadente. Sagittario: si vivranno diverse incertezze col rischio di ritrovarsi a vivere momenti complessi. Nonostante questo però c’è una fiammella di speranza per questo segno con i single che potrebbero trovare un recupero dal punto di vista sentimentale. Acquario: potrebbero nascere delle insofferenze per il segno in questione. Attenzione poi al campo della professione che in questo momento deve necessariamente portare a delle riflessioni molto importanti.

Bilancia, Ariete e Leone segni in fase di stallo

Ecco i segni in fase di stallo andando ad analizzare l’oroscopo di Simon & The Stars per il weekend del 14-15 marzo 2020. Bilancia: questo è un momento in cui si potrebbero affrontare degli argomenti da considerarsi spinosi e non facilissimi da gestire. Ariete: c’è curiosità in questo periodo nel provare a conoscere una persona nuova. Si potrebbe pensare di raggiungere il partner nel fine settimana anche se c’è da dire che con l’emergenza Coronavirus la situazione diventa di certo non di facilissima gestione. Si tratta di un periodo molto ricco di distrazioni che possono portare a non capire come gestire il momento. Leone: si può ricevere una proposta di lavoro, ma nonostante questo si rimane bloccati anche perché non si riesce ad avere una comunicazione chiara e tonda rispetto al prossimo.

