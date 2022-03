Oroscopo weekend 19-20 marzo 2022/ Le previsioni di Paolo Fox per Bilancia, Pesci e..

Oroscopo weekend 19-20 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per il weekend dl 19 e 20 marzo secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Quali segni saranno pronti a vivere un weekend strepitoso e per chi sarà meglio aspettare tempi migliori? Secondo l’astrologo la Bilancia tornerà protagonista durante questo weekend in cui le stelle sono propizie per amare nella giusta maniera.

Un weekend caratterizzato dalla posizione di pianeti favorevoli per gli Scorpione che possono vedere rinascere l’amore. La giornata di sabato si prospetta molto interessante per questo segno zodiacale perché potrebbe arrivare qualcosa di nuovo. L’astrologo consiglia a questo segno zodiacale di evitare ogni tipo di eccesso. I Sagittario avranno nella giornata di sabato una luna favorevole e sul piano professionale riusciranno finalmente a fare delle cose nuove.

Oroscopo weekend 19-20 marzo quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo L’Oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno del Capricorno vivranno un weekend caratterizzato da un amore conflittuale in cui sarà fondamentale rivedere gli accordi relazionali. Nella giornata di sabato questo segno zodiacale potrebbe avere qualche piccolo disagio a causa della posizione sfavorevole della luna.

Il weekend del 19 e 20 marzo 2022 si prospetta all’insegna del recupero psicofisico per i nati sotto il segno dell’Acquario che durante la giornata di Sabato avranno la luna favorevole. Per i nati sotto il segno dei Pesci il weekend si prospetta con la luna in opposizione, mentre per la giornata di sabato ci sarà una buona situazione astrologica.

