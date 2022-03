Oroscopo weekend 19-20 marzo 2022/ Le previsioni di Paolo Fox per Leone, Cancro e..

Oroscopo Paolo Fox weekend 19-20 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Cosa prevedono le stelle per il weekend dl 19 e 20 marzo secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Quali segni saranno pronti a vivere un weekend strepitoso e per chi sarà meglio aspettare tempi migliori? Secondo l’astrologo l’Ariete dovrà avere molta prudenza per via della luna opposta, questo segno zodiacale, però avrà anche molte buone occasioni sul lavoro.

Per i nati sotto il segno del Toro la luna in questo weekend favorirà alcuni incontri speciali, soprattutto per quanto riguarda la giornata di sabato. Anche per il lavoro questo weekend sarà propizio per porre le basi per il lavoro durante la settimana. I Gemelli domani avranno molta più determinazione del solito in ambito amoroso, ma l’astrologo suggerisce di non vivere situazioni troppo stancanti.

Oroscopo Paolo Fox Weekend 19-20 marzo 2022 quali sono i segni al top tra Cancro Leone e Vergine

Secondo L’Oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno del Cancro, questo weekend avranno una luna dissonante che invita alla prudenza in amore senza fare passi troppo azzardati. Il periodo per il Cancro però è buono per quanto riguarda i colloqui di lavoro.

Un weekend con una forte tensione sentimentale per i nati sotto il segno del Leone che durante la settimana successiva si prepareranno ad affrontare anche delle novità sul lavoro. Una marcia in più dal punto di vista sentimentale nel weekend anche per i Vergine. Per loro l’astrologo consiglia molta cautela sul lavoro.

