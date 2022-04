Oroscopo weekend 2-3 aprile 2022/ Previsioni amore e salute per Ariete, Toro, Leone…

Oroscopo weekend 2-3 aprile 2022: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Come sarà il primo weekend di aprile per i dodici segni zodiacali secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Per quanti di loro il mese di aprile si aprirà all’insegna del benessere e della spensieratezza e per quali sarà meglio attendere ancora un po’ prima di potersi godere la nuova stagione? Come sarà il fine settimana per questi segni in amore, lavoro e salute?

Oroscopo weekend, amore: quali sono i segni al top

Secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox il segno dell’Ariete avrà un dei giorni all’insegna dell’amore che nel weekend subirà un risveglio e verranno favoriti gli incontri. Per il segno del Toro, invece, la relazione amorosa è meno positiva e questo segno dovrà mantenere in vita l’amore contando solo sulle sue forze. Per i nati sotto il segno dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la situazione amorosa è molto strana, l’astrologo consiglia di dimenticare le persone in grado di farli soffrire. L’amore per il segno del Cancro richiederà un grande impegno a questo segno zodiacale. Il Leone nell’ultimo periodo ha subito molte difficoltà sotto il piano amoroso, difficoltà che potrebbero risolversi con l’inizio della nuova settimana. Per la Vergine, il consiglio dell’astrologo è quello di non perdere tempo con le persone testarde e cocciute.

Oroscopo weekend, lavoro: Toro, attenzione alle finanze

Per quando riguarda il piano lavorativo, secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox i nati sotto il segno dell’Ariete saranno in grado di notare maggiore benessere e migliori opportunità. Il Toro invece, dovrà porre maggiore cautela nel settore finanziario. Per i Gemelli sarà un weekend di pausa dalle preoccupazioni inerenti al lavoro mentre il Cancro finalmente riuscirà a sistemare alcune questioni che da qualche tempo lo tormentano. Un weekend di pausa dai pensieri lavorativi anche per il Leone, mentre per la vergine è finalmente arrivato il momento di farsi avanti e di chiarire le ultime incomprensioni lavorative con i propri colleghi.

Oroscopo weekend, salute

Per quanto riguarda la salute i nati sotto il segno dell’Ariete grazie ad una ritrovata voglia di relazioni amorose vivranno un momento all’insegna del benessere. Per il Toro il weekend procederà nel migliore dei modi, nonostante qualche preoccupazione. I nati sotto il segno dei Gemelli, per via di alcuni pensieri che sovraffollano la sua mente. Per il segno del Cancro la salute sarà segnata da alcuni alti e bassi mentre il Leone sarà mentalmente assente per via di alcuni pensieri. Per il segno della B il weekend sarà segnato da un ritrovato benessere, dovuto anche alla sistemazione di alcuni disordini sul piano lavorativo.











